Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde Önceki Dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Fatma Şahin, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur ve GBB yetkilileri de katılarak GTO Meclis Üyelerinin taleplerini dinledi.

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, deprem felaketi ardından Ramazan Bayramı’nı hiç olmadığı kadar buruk kutladıklarını belirterek, depremi ve depremin getirdiği acıları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini de hatırlatan Teymur, “Bir milletin varlığı ve temellerinin sağlamlığı, çocuklarını sağlıklı ve bilinçli yetiştirmekten başlar. Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1922 tarihinde meclisin açılış konuşmasında, "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istikbâline, düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.’ İşte biz çocuklarımızı bu sözlerin kılavuzluğunda yetiştirmeliyiz ki onlara vatanımızın geleceğini gönül rahatlığıyla emanet edebilelim. Ben bu vesile ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için mücadele eden tüm ecdadımızı saygıyla anıyorum” dedi.

"İkili kur reel sektöre zarar veriyor"

Meclis toplantısında Gaziantep Ticaret Odasının nisan ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı konuşmada son günlerde sıkça söz edilen “İkili Kur”a dikkat çekerek, “Maalesef son dönemlerde ikili kur olgusunu konuşur olduk. Döviz ve altın fiyatları ekranda başka, piyasada başka Şu an yaşanan kur farkı reel sektöre en az yüzde 5 zarar ettiriyor. Bunca zorluğun yaşandığı bu dönemde ikili kur sorunuyla da karşı karşıya kalan işletmelerimiz ayakta durma mücadelesinde giderek bitkin düşüyor. Bu sistem düzelmezse önümüzdeki süreçte kurdan kaynaklı ticari anlaşmazlıklar çoğalacak. Çünkü döviz kuru yalnızca ihracatçılarımızın sorunu da değil, tedarikçi için de sorun müşteri için de sorun ” şeklinde konuştu.

"Desteklerden eşit bir şekilde yararlanmak istiyoruz"

İhracatta ilk çeyrek verilerine baktıklarında Gaziantep ihracatında gerilemelerin olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, Gaziantep’in desteklenmesi gerektiği çağrılarını tekrarlayarak, “Deprem sonrasında her fırsatta Gaziantep merkezin destek programına dâhil edilmemesinin yanlış olduğunu dile getirdik. Gaziantep merkezde deprem yıkımının fazla olmadığını ama işletmelerimizin ticaretinin her anlamda olumsuz etkilendiğini ifade ettik. Deprem sebebiyle verilen tüm desteklerden biz de yararlanmak istiyoruz. Teşviklerde de en kötü 5. bölge içerisine alınmamız gerektiğini vurguluyoruz. İhracatımız ilk çeyrekte düşüş gösterdi. İşletmelerimiz güç bela çarklarını çeviriyor. Bunları 34 bin üye adına söylüyorum. GTO, istihdam sağlayan, şehir ticaretinin kılcal damarı olan, üreten, çalışan insanların buluşma noktasıdır. Gaziantep de Türkiye’nin sigortasıdır. Marmara bölgesine yedek olacak ticaret merkezi de Gaziantep’tir Geleceğe daha umutlu ilerleyebilmemiz, bu kenti bir üst lige çıkartabilmemiz için de bugün devletimizin vereceği desteğe, teşvike ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıcalık değil, verilen desteklerden hak ettiğimiz gibi, eşit bir şekilde yararlanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Her üyemizi DTİM ile tanışmaya davet ediyorum"

Konuşmasında GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezine de (DTİM) değinen Yıldırım, “Bu arada ihracattan bahsetmişken Odamızın bu alanda başarılı çalışmaları olan DTİM’in hizmetlerini de hatırlatmak isterim. Merkezimiz firmaya özel verdiği danışmanlık hizmeti ile sektöre hem yeni ihracatçı işletmeler kazandırıyor hem de ihracatçıları destekliyor. Firmaların yurtdışı pazar payının artmasını ve işletmelerin uluslararası rekabet avantajı edinmelerini sağlıyor. Bugüne kadar bu hizmetleri alarak gerçek anlamda başarıya ulaşan pek çok üyemiz, firmamız oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız video çalışmasında da görüldüğü üzere bugüne kadar hiç ihracat yapmamış bir üyemiz 2 milyon dolarlık bir ihracat yapmayı başardı. İhracat yapmayı düşünen yahut hâlihazırda ihracatı bulunan tüm üyelerimizi DTİM ile tanışmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Önceki Dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Fatma Şahin, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur ve GBB yetkililerinin de katıldığı toplantının son bölümünde söz alan GTO meclis üyeleri, deprem sonrasında ticari hayatı etkileyen sorunları, GTO üyelerinin ortak taleplerini ve ekonomik aktiviteyi canlandıracak çözüm önerilerini dile getirdi.