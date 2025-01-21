Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Mesleki Yeterlilik Merkezi (MYM) ile Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşları arasında kapsam büyüklüğü bakımından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TOBB MEYBEM’in ardından 3. sırada yer almayı başardı.

GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi, 51 kapsam ve 9 farklı sektörde Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. GTO MYM hakkında konuşan ve bu alanda bölge ve ülke için öncü kuruluş olduklarını söyleyen GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özgözükara, yetki aldıkları yeni alanlardan bahsederek, “Barista (Seviye 4), Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4), Kuyumcu (Perakende/Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleklerinde de yetki alarak kapsamımızı genişlettik ve Türkiye’de ilk 3 arasına girmeyi başardık. Barista alanında Gaziantep ve bölgede, cep telefonu ve kuyumculukta da Gaziantep’te yetki sahibi tek kurum biziz. Bu hizmetleri de sadece şehrimizde ve bölgemizde değil çözüm ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin her yerinde sunuyoruz. Mesleki yeterliliğin, kalifiye personelin giderek önem kazandığı ülkemizde Gaziantep Ticaret Odası olarak GTO MYM ile bu başarıyı elde etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Seviye 4 ve üzeri belge sahibi olan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı eğitimlerine katılmadan direkt sınavlara girerek ustalık belgesi sahibi olabileceklerini de vurgulayan Özgözükara, yine ilgili sektörde Seviye 4 ve üzeri bu belge sahiplerinden ortaokul mezunu olanların 1 yıl derslere katılım sağlayarak lise mezunu olabileceklerini ekledi.

"Fark oluşturuyoruz"

İnşaattan ulaştırmaya, otomotivden elektrik-elektroniğe 9 sektör, 51 kapsamda belgelendirme, sınav ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Özgözükara, “GTO MYM olarak en önemli amacımız çalışma hayatında nitelikli ve belgeli iş gücünün sayısını artırmak. Bu anlamda belgelendirme faaliyetlerini yürütürken olabildiğince fazla sektöre değer katmaya çalışıyoruz. Yalnızca belgelendirmeyle değil, misal Barista alanında vereceğimiz eğitimlerle de meslek edindirme anlamında katkı sağlıyoruz. Barista olmak isteyen ya da Barista olup yetkinliğini belgelendirmek, geliştirmek isteyen kişiler için programımızı hazırlıyoruz. Ekibimizle yürüttüğümüz önemli çalışmalarla yalnızca Gaziantep’e değil tüm bölgeye değer katıyor, mesleki standartların yükseltilmesi ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşma noktasında da fark oluşturuyoruz” diye konuştu.

Yeni alanlarda yetki alma çalışmalarına devam ettiklerini de ekleyen Özgözükara, GTO MYM’nin hizmet verdiği sektörler ve meslekler için www.gtomym.com adresinin ziyaret edilebileceğini belirtti.