Gaziantep Ticaret Odası (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis, Meslek Komite ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis, Meslek Komite ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.

Deprem gündemiyle toplanan GTO Meclisi, bölgedeki KOBİ’leri ile halkın ekonomik ve sosyal refahının yeniden yapılanması amacıyla “Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi” kurma kararı aldı.

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada felakette gösterilen dayanışmaya vurgu yaparak, “13 milyon insanımızı vuran, on binlerce can kaybı verdiğimiz, maddi manevi derin yara aldığımız yüzyılın felaketinin ardından ‘yüzyılın dayanışması’ başladı. Türkiye tek yürek oldu. Herkes el ele verdi, Bu dayanışmaya dünya ülkeleri de ortak oldu” dedi.

“Deprem etkisiyle meydana gelebilecek kayıpları azaltmak bizim elimizde”

Deprem riski altındaki binalarda çevresel ve yapısal olarak tedbirlerin alınmasına dikkat çeken Teymur, “Bilindiği üzere ülkemiz, büyük depremlerin yaşandığı ve yaşanacağı deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Yaygın doğal afetlerden biri kabul edilen deprem, yapılan hatalar neticesinde ağır maddi, manevi, ekonomik, kültürel kayıp ve hasarlara sebep olmakta. Ülkemizde yaşanan depremlere baktığımızda da yeterli bilincin oluşmamış olması maalesef ki hafızalardan silinmeyecek görüntüler bırakıyor. Oluşumunun engellenmesi mümkün olamayacağından deprem etkisiyle meydana gelebilecek kayıpları azaltmak bizim elimizdedir. Bu kayıpların azaltılması noktasında izlenmesi gereken yollardan bir tanesi de deprem riski altındaki binalarda çevresel ve yapısal olarak tedbirlerin alınmasıdır. Acilen kent yenileme projelerinin hızlandırılması ve evlerin en kısa sürede depreme uygun şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Deprem ülkemizin bir gerçeği, bizler de bu gerçekle yaşamalıyız. Ülke olarak tek temennimiz daha fazla can ve mal kaybının yaşanmamasıdır. Bu vesileyle meydana gelen ve bizleri derinden yaralayan bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Kalbimiz ve dualarımız onlarla” şeklinde konuştu.

“GTO olarak hızlı aksiyon aldık”

Gaziantep Ticaret Odasının ve deprem sürecinde yaptığı ve bundan sonra yapacağı çalışmalar ile ilgili Meclis ve Meslek Komite üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Yaşanan felaket sürecinde bir kez daha hızlı aksiyon alabilen bir kurum olduğumuzu gösterdik” dedi.

“Üyelerimizin, şehrimizin gelişimine katkı sunmak hedefi ile kurduğumuz iştiraklerimiz GAGA, BULLA ve GETHAM bir anda toplum hizmet merkezine, acil durum koordinasyon merkezine dönüştü.” diyen Yıldırım, “Depremin ilk saatlerinden itibaren kapılarını açtılar. Yönetim Kurulu üyelerimizin, Meclis üyelerimizin ve personelimizin el birliği ile her iki noktada da binlerce kişiye dokunduk. GAGA ve BULLA hizmet kompleksinde 14 gün boyunca ortalama 800 kişi konakladı ve günde 8 bin kişilik yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. GETHAM’da ise süreç boyunca yaklaşık 300 kişi konakladı ve oluşturulan koordinasyon noktası ile ihtiyaç tedariki ve dağıtımı yapıldı” ifadelerini kullandı.

Online İmece Masası ile müthiş bir koordinasyon oluşturuldu

Depremin ikinci günü kurdukları “Online İmece Masası” ise bölgede ihtiyacın tespiti, tedariki, lojistiği, depolanması ve dağıtımı için müthiş bir koordinasyon oluşturulduğunu belirten Yıldırım, “İhtiyaç Haritası iş birliği ile kurduğumuz ve Adana, Adıyaman, Antakya ve Kahramanmaraş Ticaret Odalarını da dâhil ettiğimiz “Online İmece Masası” ile ihtiyacın tespiti, tedariki, lojistiği, depolanması ve dağıtımı için müthiş bir koordinasyon oluşturuldu. AFAD ile koordineli bir şekilde ihtiyaçlar tespit edildi. Bu ihtiyaçlar için bağışçılar bulundu ve malzemelerin yerel tedarikçilerden satın alınması sağlandı. Böylece hem yerel firmalarımıza destek olundu hem de lojistik sıkıntıları hafifletildi. Online İmece Masası aracılığıyla gıda, barınma, lojistik, seyyar tuvalet, giyecek ve içme suyuna kadar birçok yardım malzemesini tedarik ettik. Ve bu malzemelerin İslahiye, Nurdağı, Pazarcık, Hatay, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep merkezdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşımını sağladık. Masanın çalışmaları hala devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Deprem yaralarını “Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi” ile saracağız”

GTO Başkanı Yıldırım, “Bunlar deprem sürecinde aldığımız kısa vadeli aksiyonlardı. Asıl önemli olan orta ve uzun vadede yapacaklarımız. Bunun için ‘Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi’ kuruyoruz” diyerek, “Çok şükür Gaziantep merkez olarak afeti az hasar ile atlattık. Biz bu durumu kullanarak bölgedeki ekonomik faaliyetlerin devamlılığını sağlamaya destek olacak sistemler geliştirmeliyiz. Bu noktada bölgenin en büyük meslek örgütü olarak bölgedeki KOBİ’lere ve halka hizmet verecek, sosyo-ekonomik refahının yeniden yapılanmasına katkı sunacak ‘GTO Bölgesel Yeniden Yapılandırma Merkezi’ni kurduk. Merkezimiz çalışmalarını Durum Tespiti, İhtiyaç Analizi, İhtiyaç Tedariki ve Kaynak Koordinasyonu olmak üzere 4 aşamada gerçekleştirecek. Tüm bu çalışmaların ilk adımı olarak, önümüzdeki günlerde durum tespiti ve ihtiyaç analizi için sahayı gözlemlemeye ve bilgi toplamaya çalışacağız” diye konuştu.