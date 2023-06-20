Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) haziran ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada GTO’nun, Meclisin ve Yönetim Kurulunun çalışmalarına en önemli katkıyı meslek komite üyelerinin sunduğunu belirten GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Odamızın yürüttüğü çalışmalarda Meslek Komite üyelerimizin çok önemli ve kritik katkısı var. Sektörün nabzını tutanlar meslek komite üyelerimiz. Meslek Komite üyelerimizden gelen geri bildirimlerle Odamızın lobi çalışmalarına yön veriliyor. Yönetim Kurulumuz geçen dönemlerde de olduğu gibi sizlerden gelen talepleri büyük bir titizlikle inceleyip, ilgili kurumlara ileterek ısrarlı bir şekilde takip ediyor ve çözülmesinde önemli rol oynuyor. Odamız ve Yönetim Kurulumuz, lobicilikte oldukça güçlü bir konumda. Meslek Komite üyelerimiz ne kadar aktifse bizler de o kadar güçlüyüz" dedi.

"Bir an önce rasyonel geçilmesini bekliyoruz"

GTO’nun haziran ayı faaliyetleri hakkında Meclis ve Meslek Komite üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, seçimler sonrası oluşan yeni kabine hakkında konuşarak, “Kabine kuruldu, ekonomi yönetimindeki isimler belli oldu Bir an önce ekonomik istikrarın tesisini sağlayacak, makroekonomik göstergelerimizin iyileşmesine katkı sunacak ekonomi programının açıklanmasını bekliyoruz. Makro göstergeler ne yazık ki son yılların en sıkıntılı dönemini yaşadığımızı gösteriyor. Yeni kabinenin önünde yoğun ve zorlu bir süreç var" dedi.

Ekonomik iyileşmenin zaman alacağını ve zorlu olacağını da ifade eden Yıldırım, birbiriyle uyumlu, uluslararası kabul görmüş rasyonel para ve maliye politikalarının kararlılıkla uygulanmasıyla tüm sorunların çözüme kavuşabileceğini söyleyerek, “Finansal istikrarı sağlayacak politikalar devreye alınsın ki reel kesim de kendi fiyatlamalarını yapabilsin, finansmana ulaşabilsin yani reel kesim sağlığa kavuşsun Üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın önü açılsın. İş dünyası olarak, bir an önce sayın bakanın sinyalini verdiği ‘rasyonel politikalara’ geçilmesini bekliyoruz" diye ekledi.

"Piyasalar güçlü bir faiz artışı beklentisinde"

Merkez Bankasının alacağı para politikası kararının hem ulusal hem de küresel piyasalar açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, alınacak kararların daha serbest politikalara geçişte önemli bir aşama olacağını belirterek, “Piyasalar güçlü bir faiz artışı beklentisinde ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley TCMB’nin politika faizini haziranda yüzde 20’ye, ağustosta yüzde 25’e yükselteceği tahminini paylaştı. Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Biz de perşembe günü merkez bankasının bir sıkılaşmaya gideceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Konuşmasında asgari ücrete de değinen Yıldırım, açıklanacak rakamlar 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendireceğini belirterek, karar her ne olursa olsun vergi dilimlerinin de gözden geçirilerek çalışanlar ve işverenler üzerinde ilave vergi yükü oluşturulmaması gerektiğini vurguladı.

"Deprem gerçeğini ve açtığı yaraları asla unutmayacağız"

Konuşmasında “Hayat her ne kadar normale dönmüş olsa da deprem gerçeğini ve açtığı yaraları asla unutmayacağız” diyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Gelişme Merkezi çerçevesinde çalıştay düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz depremin ardından İhtiyaç Haritası iş birliğinde Odamızda ‘Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Gelişme Merkezi’ni kurduk. Aynı merkez Adana Ticaret Odasında da kuruldu. UNDP’nin de destek verdiği bu merkezlerde deprem bölgesinin yeniden yapılanma, sosyo-ekonomik kalkınma sürecine hizmet edecek çalışmalar yapacağız. Merkezler aracılığıyla bölgede hangi alanlarda ne tür faaliyetlerin yürütülebileceğine dair PwC Türkiye (PricewaterhouseCoopers) iş birliğinde bir strateji belgesi hazırladık. Geçtiğimiz hafta bir çalıştay düzenledik ve hazırladığımız bu strateji belgesini, Afet Bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile değerlenirdik. Umut ediyorum ki kurduğumuz merkez çatısı altında yürüteceğimiz çalışmalarla depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak için önemli adımlar atılacak.”