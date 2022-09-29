Kent ekonomisine önemli katkılar sağlayan faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO), KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi çerçevesinde düzenlediği “Food B2B Turkey-Gaziantep” organizasyonu ile 13 ülkeden 37 gıda ithalatçısı firmayı üyeleriyle buluşturdu.

Kent ekonomisine önemli katkılar sağlayan faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO), KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi çerçevesinde düzenlediği “Food B2B Turkey-Gaziantep” organizasyonu ile 13 ülkeden 37 gıda ithalatçısı firmayı üyeleriyle buluşturdu.

Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Fas, Gürcistan, İsrail, Bosna Hersek, Filistin, Özbekistan ve Sudi Arabistan başta olma üzere toplam 13 ülkenin önde gelen 37 gıda ithalatçısı firmasının GTO üyesi 200’ü aşkın firmayla buluştuğu ve 2 gün boyunca ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği organizasyon ile Gaziantep gıda sektörü ve kentin ihracat kapasitesinin artırılması için önemli bir etkinliğe daha imza atıldı.

Organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep’in Türkiye büyümesine en fazla katkı sunan ikinci şehir olduğunu ve GTO’nun da Türkiye’nin en güçlü yerel ekonomilerinden biri olan Gaziantep’in ticari hayattaki en büyük temsilcisi olduğuna dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, “30 bini aşkın firmanın çatı kuruluşu olan Odamız aynı zamanda; geliştirdiği projeler, gerçekleştirdiği çalışmalar, sunduğu hizmetler ile Türkiye’nin en büyük, en aktif ve en etkin meslek örgütlerinden biridir. ‘Gaziantep’e ve bölgeye sürdürülebilir rekabet gücü kazandırma’ misyonu ile çalışan Odamız, aktifliğini ve etkinliğini Gaziantep’i güçlü bir üretim ve ihracat kenti yapan üyelerini desteklemek için kullanır” dedi.

“Bu organizasyon tedarik zincirinin güçlenmesi adına oldukça önemli”

“KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması” projesinin de bu destek hedefiyle yaptıkları çalışmalardan biri olduğunu ve bu projeyle ihracatçı üyelerinin uluslararası rekabet gücünü artırmalarını desteklemeye ve de piyasaya yeni ihracatçı firmalar kazandırmaya odaklandıklarını söyleyen Acıoğlu, “Son 2 yıldır Odamız bünyesinde yeni pazarlar ve güvenli dış ticaret için firmalara koçluk hizmeti veren Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizin koordinasyonunda yürütülen proje ile gençlerimize ve firmalarımıza direkt dokunuşlarda bulunduk. Genç, dinamik, pırıl pırıl 60 gencimizi “Dış Ticaret Profesyoneli” olarak yetiştirdik. Bu gençlerin 50’sinin ihracatçı firmalarda istihdamını sağladık. Şehrimize kazandırdığımız 50 yeni dış ticaret uzmanı yanında projemiz çerçevesinde şehrimize ihracatçı firmalar da kazandırdık. 30 firmamıza da "Dış Ticaret İstihbarat Koçluk Hizmeti" veriyoruz. Önümüzdeki süreçte GIZ ile işbirliğimiz devam edecek ve 20 firmamız daha dış ticaret istihbarat koçluğundan faydalanacak, 36 yeni dış ticaret elemanı daha yetiştirip firmalarımıza dış ticaret alanında nitelikli işgücü kazandırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar GIZ ile birçok iş birliğine, başarıya birlikte imza attık. Buradaki temsilcileri Sayın GHRAWI nezdinde destekleri ve işbirlikleri için GIZ PEP ekibi başta olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

İkili iş görüşmeleri organizasyonuyla farklı ülkelerin gıda firmalarıyla üyelerini bir araya getirerek yeni iş bağlantıları kurmayı hedeflediklerini belirten Acıoğlu, “Bu organizasyon, dünyanın ‘gıda krizini’ konuştuğu bir dönemde tedarik zincirinin güçlenmesi adına oldukça önemli. Gaziantep’te de güçlü bir gıda endüstrisi var. Pek çok üründe büyük bir üretim kapasitesine sahibiz. 2021 yılında gıda sektörümüzün ihracatı 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısacası bu şehirde yapılacak çok iş var. Dünyanın gıda krizini konuştuğu bu süreçte Gaziantep olarak önemli bir sorumluluk yüklenebiliriz. Umut ediyorum ki bu toplantının da meyvelerini alarak tedarik zincirine önemli katkılar sağlayacağız.” ifadesini kullandı.

“GTO ile olan iş birliğimize çok önem veriyoruz”

GTO ile birlikte yaptıkları projelerle Gaziantep firmaları için pek çok fırsat oluşturduklarını, Gaziantep’in çok önemli bir ihracat şehri olduğunu ve GTO ile olan iş birliklerine çok önem verdiklerini dile getiren Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Program Direktörü Amer Ghrawi ise, “Küresel olarak ekonomiler çok zor zamanlar geçiriyor. Bu tarz zamanlar bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini de gösteriyor. Şu anki durum bizim daha küresel, daha dijital ve daha çevre dostu bir yaklaşıma sahip olmamız gerektiğini söylüyor. GTO’yu ve üyelerini özellikle dış ticarette dijitalleşme konusunda destekleyebildiğimiz için çok mutluyuz. İhracat Gaziantep için çok önemli ve şunun farkındayız ki güçlü firmaların varlığı istihdam için çok önemli. Biz burada GTO’yu dış ticaret istihbarat konusunda da desteklediğimiz için çok mutluyuz. Birlikte yaklaşık 120 firmayı destekliyoruz. Yaklaşık 108 kişiye dış ticaret konusunda eğitim sağladık, 180 kişiye de iş kurma desteği de dâhil olmak üzere katkıda bulunduk. Bugün bu önemli etkinliğin parçası olduğumuz için de çok mutluyuz. Burada da dünyanın farklı noktalarından 37 yabancı firmayla buluşma imkânı sağladık. Gaziantep çok önemli bir gastronomi şehri ve bu alandaki ihracat kapasitesinin de artması konusunda çok heyecanlıyız. Bu etkinlik katılımcıları arasında kalıcı ve ciddi iş birliklerinin ortaya çıkması ve bu iş birliklerinin sürdürülebilir istihdama destek sağlaması konusunda çok ümitliyiz” diye konuştu.

İki gün süren " Food B2B Turkey-Gaziantep / Gıda Sektörüne Yönelik Uluslararası Alım Heyeti ve Firmalar Arası İkili Görüşmeler (B2B) Organizasyonu", Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) iş birliği ile yürütülen “KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” çerçevesinde düzenlendi.