Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Dünya Odalar Federasyonu tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından Odaların projeleriyle yarıştığı 13. Dünya Odalar Yarışmasında 2019 yılında olduğu gibi bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

47 ülkeden 111 Odanın başvurduğu ve İsviçre-Cenevre’de düzenlenen 13.Dünya Dünya Odalar Yarışması’nın Cinsiyet Eşitliği kategorisinde "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi" ile birinci olan GTO, Gaziantep’in ve Gaziantepli üretken, çalışkan kadınların adını tüm dünyaya duyurdu. “En İyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Kategorisi”nde İtalya, Avustralya ve Gürcistan ticaret odaları ile dünya birinciliği için yarışan ve şampiyon olarak Türk bayrağını en yüksekte dalgalandıran GTO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Her zaman söylüyoruz. Kadınlar güçlüyse Türkiye güçlüdür! Kadınlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz proje ile dünya birincisi olmak bizi bir kat daha mutlu etti" dedi. GTO’nun sunduğu hizmetler ve hayata geçirdiği projelerle dünyanın sayılı odalarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, “Hiçbir başarı tesadüfen ya da şans eseri elde edilemez. Gaziantep Ticaret Odasının elde ettiği tüm başarılarının ardında büyük bir emek, özveri ve takım çalışması var. Biz şehrimiz, üyelerimiz ve ülkemiz için elimizden gelenin çok daha iyisini yapmak için çaba sarf ediyoruz. Çok şükür ki bunun sonuçlarını da elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyük gurur duyuyoruz"

Cenevre’de gerçekleştirilen final gecesinde elde ettikleri dünya şampiyonluğu ile Türk bayrağını dalgalandırma şerefine eriştiklerini belirten Başkan Yıldırım, proje ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Dünyanın dört bir yanından odaların katıldığı bu önemli organizasyonda şampiyonluğu göğüslemek ve al bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Cinsiyet Eşitliği kategorisinde birincilik elde etmek de ayrıca mutluluk kaynağı “Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde 80 kadına 3 ay boyunca “Kapasite ve İş Geliştirme Eğitimleri” verildi. 7 tarım ürünü için “Ürün Pazar Uyum Analiz Çalışması” yapıldı. 4 Kadın Kooperatifine “Pazarlama ve Markalaşma Danışmanlık Hizmeti” verildi. 30 girişimci kadına “Ürün Geliştirme Danışmanlık Hizmeti” verildi. 15 inovatif ürün geliştirildi ve bunlardan 7’si için patent alındı.”

Başarılarının ardında büyük GTO ailesi olduğunun altını çizen Yıldırım, “Tüm GTO ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarının asıl kahramanları GTO çalışanları, Yönetim, Meclis ve Meslek Komite üyelerimiz ile tüm GTO ailesidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye ekledi.