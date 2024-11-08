Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladıkları mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemenin Türk milleti olarak sorumluluklarının en net ifadesi olduğunu belirten GTO Başkanları, “ Gaziantep Ticaret Odası olarak, ekonomide, bilimde, sanatta ve hayatın her alanında Atatürk’ün ideallerini yaşatmaya ant içiyoruz” dedi.

Aramızdan ayrılışının 86’ncı yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle andıklarını belirten GTO Başkanları, “Ulusumuzun büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk umutların tükendiği, çıkmaz ve karanlık bir yola girildiği anda Türk milletinin adeta küllerinden doğuşuna önderlik ederek bağımsızlık ateşini yakmıştır. Askeri dehası ve destansı zaferlerinin yanı sıra 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdiği inkılaplar, sosyal ve ekonomik reformlarla seviye atlatmış, parlak bir geleceği bizlere emanet etmiştir. Ata’mızın emanetini daha yükseklere çıkarmak, daha ileriye taşımak bizlerin en önemli sorumluluğu. Her bir Türk evladı bu bilinç ve anlayışla yaşamalı, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için aklıyla alın teriyle bu ülkeye hizmet etmeli. Yokluğun ve zorluğun ne anlama geldiğini çok iyi bilen tüm Gaziantepliler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle hareket edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle GTO ailesi olarak aramızdan ayrılışının 86’ıncı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerine yer verildi.