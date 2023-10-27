Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünü yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajda “Atamızın bıraktığı mirasa can pahasına sahip çıkacağız” diyerek Gaziantep Ticaret Odası ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını gurur ve onurla kutladıklarını belirttiler.

“29 Ekim 2023 tarihi, Türk milletinin geçmişteki zaferlerini anma, bugünün başarılarını kutlama ve geleceğe daha güçlü ve kararlı bir şekilde yürüme fırsatının simgesidir” diyen GTO Başkanları mesajlarında, “Cumhuriyetimiz, kökleri tarihin derinliklerine uzanan yüzyıllık bir çınardır. Bu çınar birlik ve beraberliğimizin gücünü ve Türk milletinin kararlılığını temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin destansı kuruluş mücadelesi aynı zamanda halkın gelişme ve kendini dönüştürme yeteneğinin de destanıdır. Cumhuriyetin ilanıyla kısa süre içinde, siyaset, kültür, eğitim, sanat ve bilim gibi her alanda devasa adımlar atıldı. Ekonomi birinci öncelik haline getirildi. Büyük bir sanayileşme ve kalkınma hamlesi başlatıldı. Cumhuriyetin bütün bu alanlardaki yüz yıllık kazanımlarının haklı gururunu yaşıyoruz. İkinci yüzyılımızda da bu büyük kazanımları içeren en değerli mirasımıza sahip çıkmaya, yüzyıl önce Atatürk’ün yapmış olduğu gibi cesaret ve kararlıkla ülkemizi daha da ileriye taşıma mücadelemize devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yaşının, ülkemize ve milletimize daha büyük başarılar getirmesi dileğiyle, Gaziantep Ticaret Odası olarak her Türk vatandaşı ile birlikte bu büyük günü kutlamaktan onur duyuyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, destansı mücadelelerde canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.