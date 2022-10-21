Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayan GTB Akademi tarafından, GTB üyesi işletmelere yönelik ‘E-Tescil’ eğitimi düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayan GTB Akademi tarafından, GTB üyesi işletmelere yönelik ‘E-Tescil’ eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, Türkiye’de borsalar arasında bir ilke imza atarak hizmet ağını online platforma taşıyan GTB’nin E-Tescil uygulamasıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi. GTB yeni idari hizmet binasında gerçekleştirilen eğitime, borsa üyesi işletmelerin temsilcileri, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve GTB Tescil ve İstatistik Birimlerinden yetkili personeller katıldı.

“Online tescilde bir ilk oluşturmakta”

E-Tescil Eğitiminin açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, amaçlarının dijital dünyanın sunduğu tüm imkân ve kolaylıklardan üyelerinin en etkin biçimde faydalanmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Online tescil uygulamasının pandemi döneminde hizmet ağlarına kazandırdıkları bir yenilik olduğunu anımsatan Bayram, düzenledikleri bilgilendirme eğitimleri ve üye ziyaretleriyle uygulamanın bilinirliğini ve kullanım alanını daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Online tescilin Türkiye’de borsalar arasında bir ilk olduğuna dikkat çeken Bayram, “Sisteminin teknolojik alt yapısını oluşturduktan sonra uygulamaya alan ilk borsayız. Bu bağlamda online borsacılık hizmetleri alanında önemli bir gelişime ve dönüşüme öncülük ettik diyebiliriz. Borsamızın resmî web sitesi üzerinden hizmet sağlayan sistemin anlaşılır ve güvenli bir biçimde işleyişini etüt etmek amacıyla bir süre pilot uygulamalarda bulunduk. Tüm geri dönüşümlerin olumlu olması üzerine e-tescil hizmetlerimize zaman kaybetmeden start verdik. Şu an sistemi kullanan üye firmalarımız mevcut fakat biz tüm üyelerimizin fatura ve müstahsil tescil işlemlerini bulundukları yerden kolay ve hızlı şekilde yapmalarına olanak sağlayan E-Tescil uygulaması hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz” dedi.

E-tescil uygulamasından faydalanmak isteyen üyelerinin öncelikle GTB’ye müracaatta bulunarak kullanıcı adı ve şifresi almak durumunda bulunduklarını belirten Bayram, gerekli şartları taşıyarak sistem üzerinden şifre ve kullanıcı adı alan üyelerin kendi adlarına özel olarak oluşturulan e-tescil sayfasında, fatura ve müstahsil tescil işlemlerini rahatlıkla yapabileceği gibi şimdiye kadar yapmış oldukları eski işlemlerini de gözlemleyebileceklerini sözlerine ekledi.

Web sitesi üzerinden uygulamalı eğitim

GTB Akademi tarafın tertip edilen ‘E Tescil’ eğitimine katılan borsa üyelerine, tescil birimi sorumluları tarafından uygulamanın nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi. GTB’nin web sitesi üzerinden uygulamalı olarak yapılan eğitimde ayrıca katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.