Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

TOBB Genel Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette, GTB heyetini ağırlayan Hisarcıklıoğlu, borsa organ seçimleri sonrası yeni dönemde görev alan meclis ve yönetim kurulu üyelerine başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

GTB heyetine birlik ve beraberlik içerisinde, ağız tadından başarı dolu bir hizmet dönemi geçirmeleri temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, “Sizler kendi sektörleri içerisinden seçilen ve yer aldığı sektörlerin talep ve beklentilerini en iyi bilen meslek erbaplarısınız. Bu nedenle temsil ettiğiniz meslek gruplarına karşı sorumluluklarınız var. Bu bağlamda sürekli istişare ve diyalogla çözüm odaklı çalışmalar yürüterek, üstlendiğiniz bu görevi çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız” dedi.

Hisarcıklıoğlu’ndan GTB’ye övgü

TOBB Akreditasyon Denetimlerini A-Sınıfı Akredite Borsa olarak tamamlayan ve yapılan denetimlerde Ticaret Borsaları Kategorisinde en yüksek puan alan ikinci borsa olma başarısı gösteren GTB’nin pandemi döneminde yaptığı faaliyetlerden de övgü ile bahseden Hisarcıklıoğlu, “Ben özellikle Mehmet Akıncı ve Ahmet Tiryakioğlu başkanımızın şahsında GTB ailesine teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz dört buçuk sene boyunca özellikle pandemi döneminde, yasakların, sokağa çıkma yasağının olduğu bir dönemde, başkanlarımız Allah razı olsun, bizlerle yakın ilişki içerisinde olarak sizlerin sorunlarını ve taleplerini birinci ağızdan tarafımıza iletti. Sektörel raporlar halinde gelen bu talepleri bizler de diğer oda/borsalarımızdan gelen taleplerle birlikte hükümetimize ilettik. Bunların yüzde 97’si çözüme kavuşturuldu. Oda ve borsa başkanlarımız iş dünyamızın taleplerinin çözümü noktasında büyük bir gayret ve özveriyle çalıştı. Ben hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Kazandırılan projeleri anlattı

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise ziyarette yaptıkları konuşmalarda borsanın geçen dönem hizmete kazandırdığı projeler, yeni dönem hedefleri ve coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, pandemi döneminde TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ekonominin çarklarının dönmesi için olağanüstü bir gayret sarfettiğini anımsatarak, “TOBB Başkanımız, dünya ekonomisinin büyük bir sıkıntı yaşadığı dönemde, tüm sektörlerimizin talep ve önerileriyle yakından ilgilenerek, işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gece-gündüz demeden büyük bir gayret gösterdi. Başkanımıza iş dünyamız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geçen dönem Gaziantep ekonomisine ve kimliğine yakışır, küresel ölçekteki projeleri kent ve ülke ekonomisine kazandırdıklarını vurgulayan Tiryakioğlu, yeni dönemde de Gaziantep’in üretimine, istihdamına, tarım ve gıda sanayinin daha da fazla gelişmesine katkı sağlayacak vizyoner çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise ziyarette yaptığı konuşmada, borsanın tamamlanan ve devam eden projeleri ile coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

GTB’nin içlerinde ilkleri ve enleri barındıran, sektörlerine rol model oluşturan projeleri ekonomiye kazandırdığını kaydeden Akıncı, “Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu fıstığın ana vatanı Gaziantep’te hizmete açtık. 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan lisanslı depomuz, üreticilerimize sağlıklı, güvenli ve sigortalı ürün depolama imkânı sağlamakta. Yine Antep fıstığına yönelik ikinci büyük bir yatırımımız olan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisini ise bu sene içerisinde hizmete aldık. Tesis, fıstığın ileri teknoloji ile işlenip kalite ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulmasına katkı sunmakta. Şehrimizin Gastronomi kimliğine ayrı bir anlam ve katkı sağlayan diğer önemli projemizde Et Borsası ve Et Hali oldu. Sektöründe Türkiye’nin en büyük kompleks yapılarının başında gelen Et Hali ve Et Borsası toplam 32 bin metrekare alan üzerinde inşa edilmiş olup, 2020 yılından bu yana hizmet vermekte. 2021 yılı sonlarına doğru ise TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Mücahitler Mahallesindeki yeni idari hizmet binamızı hizmete kazandırdık.”

Gaziantep’e Zeytinyağı Lisanslı Depo ve Hububat Emtia Merkezi gibi iki önemli projeyi daha kazandırmayı hedefledikleri kaydeden Akıncı, konuşmasından ayrıca GTB’nin coğrafi işaret tescil çalışmalarına da değindi.

Gaziantep’in 100 coğrafi işaretli ürünle Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirten Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsasının ise bu başarıya 23 tescilli ürünle katkı sağladığını sözlerine ekledi.