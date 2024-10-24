Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen "GTB Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi" kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye işletmelerine yönelik "Gıda Güvenliğine Yönelik Kalite Sistemleri" eğitimi düzenledi.

Eğitimde katılımcılara; HACCP, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Standardı, BRCGS Standardı ve IFS Standardının temel ilkeleri ile Helal ve Kosher belgelendirmeleri hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; kalite sistemleri, mevcut yasal düzenlemeler, uygulama yöntemleri ve en iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi ve becerilerine katkı sağlamak amacıyla "Gıda Güvenliğine Yönelik Kalite Sistemleri" eğitimi gerçekleştirdi.

GTB, yeni idari hizmet binasında düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Uzman Eğitmen Fatih Çakmak, gıda güvenliğinin sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından birini oluşturduğunu söyledi.

Gıda güvenliğine yönelik belirlenen kalite yönetim sistemlerinin, gıda üretiminde standartların oluşturulması ve sürdürülmesi için kritik rol oynadığına vurgu yapan Çakmak, bu sistemlerin gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamada hijyen, kalite ve güvenilirliği sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Gıda güvenliğine yönelik oluşturulan kalite sistemlerinin uluslararası ticarette de önemli rol oynadığına işaret eden Çakmak, "Küreselleşen dünyada, gıda ürünlerinin kalitesi ve güvenliği, ticaretin en temel bileşenlerinden birini oluşturmakta. Ülkeler, gıda ithalatında belirli standartlara ve düzenlemelere uyulmasını talep etmekte. Bu nedenle, işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve sürdürülebilirliklerini koruyabilmeleri için bu kalite sistemlerini benimsemesi gerekmekte" dedi.

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen eğitimde Uzman Eğitmen Çakmak, gıda güvenliği, kalite ve gıda hijyeninin önemi, HACCP ve ISO 22000 terimleri, GFSI (BRCGS, IFS, FSSC 22000) standartları ile ürün belgelendirme (Helal, Kosher) sistemleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimin sonunda eğitmen Çakmak, firma temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayarak, konuyla ilgili güncel gelişmeler üzerine paylaşımlarda bulundu.