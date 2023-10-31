Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yönetimi, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan’ı makamında ziyaret etti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, huzur ve güven ortamının bir şehrin ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gaziantep’in bugün üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye’nin lokomotif şehirleri arasında yer almasında huzur ve güven ikliminin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, “Güven ortamının olduğu yerde üretim ve ticaret artar, istihdam gelişir. Gazi şehrimizin bugün geldiği konumda emniyet teşkilatımızın önemli emekleri var. Gece- gündüz demeden şehrimiz için çalışan tüm emniyet mensuplarımıza iş dünyamız adına teşekkür ediyor, Emniyet Müdürümüz Özcan’a görevinde başarılar diliyorum” dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise ziyarette, Emniyet Müdürü Özcan’a hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulunarak, Gaziantep ekonomisi ve borsanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Gaziantep’in her geçen gün gelişen tarımı, sanayisi ve ticaretiyle model bir şehir olduğunu kaydeden Akıncı, bu başarıdaki temel sırrın kentin ortak akılla hareket edebilme kabiliyetinde yattığını ifade etti.

Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan ise GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emniyet teşkilatı olarak kentin huzur ve asayişi için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Uygur, Yönetim Kurulu Üyeleri Cesim Arslan, Ali Alagöz, Arif Korkmaz ve Genel Sekreter Özgür Bayram’da hazır bulundu.