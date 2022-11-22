Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTB’nin kasım ayı faaliyetleri ve yeni dönem projelerinin değerlendirildiği toplantıda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının süresinin uzatılmasının küresel piyasalara etkileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Meclis toplantısının açılış konuşmasına, Karkamış’ta terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 3 vatandaşımızın yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek başlayan Tiryakioğlu, “Gözü dönmüş canilerin sivil yerleşim alanlarımızı hedef alarak yaptığı alçak saldırıda maalesef biri öğretmen, biri öğrenci ve biri de sivil vatandaşımız olmak üzere 3 kardeşimiz hayatını kaybetti. 10 vatandaşımız ise bu saldırıda yaralandı. Acımız çok büyük, vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, milletimize ve Gazi şehrimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Millet olarak yüreğimizi yakan, bizleri derin bir üzüntüye sevk eden bu kalleş saldırıyı gerçekleştirenleri ve teröre destek veren tüm çevreleri nefretle lanetliyorum. Şanlı ordumuz yapılan bu alçak saldırının cevabını dün olduğu gibi bugün de misliyle verecektir. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır” dedi.

Karadeniz tahıl koridoru

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yapılan mutabakat çerçevesinde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle tekrar uzatıldığını anımsatan Tiryakioğlu, dünya gıda piyasalarına rahat bir nefes aldıran tahıl koridorunun açık tutulmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradenin etkili olduğunu dile getirdi. Tahıl Koridorunun dünyanın gıda temini ve güvenliği için büyük önem arz ettiğine işaret eden Tiryakioğlu, “Dünya tahıl ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ihracat yapılamaması özellikle gelişmekte olan Afrika ülkeleri başta olmak üzere küresel piyasalarda gıda tedarikinde önemli bir sorun oluşturmuştu. Türkiye önderliğinde açılan Karadeniz tahıl koridoru ile bu sorun giderilerek şu ana kadar 10 milyon tonun üzerinde sevkiyat gerçekleştirilmesi sağlandı” dedi.

Akıncı, başsağlığı diledi

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da meclis toplantısındaki konuşmasına Karkamış’ta terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye dileklerinde bulunarak başladı. Karkamış’a terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıyı lanetlediğini belirten Akıncı, “Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güven ortamını hedef alan şer odakları vatan topraklarımız üzerindeki kirli emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi hedef alarak sivil yerleşim alanlarımıza saldıran hainler hak ettikleri karşılığı en ağır şekilde bulacaktır” dedi. Konuşmasında GTB’nin kasım ayı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Akıncı, canlı hayvan ve hububat meslek komitelerinden gelen talep ve önerilerin değerlendirilerek çözümü noktasında ilgili bakanlıklara rapor sunulduğunu ifade etti. Akıncı konuşmasında ayrıca yeni dönemde hayata kazandırılması planlanan projeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Meclis üyelerinin temsil ettikleri sektörlerle ilgili gerçekleştirilmesini istedikleri çalışma ve faaliyetleri dile getirdiği toplantı, Karkamış’ta hayatını kaybeden vatandaşlar içi dua okunmasıyla sona erdi.