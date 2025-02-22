Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen "GTB Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi" kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye işletmelerine yönelik "Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi" eğitimi düzenledi.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların dış ticaret muhasebesi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, ihracat ve ithalat muhasebesi, kur farkları, e-ihracat, lojistik muhasebesi gibi birçok önemli konu detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılara, ihracat ve ithalat süreçlerinde karşılaşılan muhasebe uygulamaları, yasal düzenlemeler ve güncel mevzuat hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitmen Ayhan Can, eğitim programının başında yaptığı konuşmada, dış ticaret muhasebesinin firmalar için taşıdığı önemi vurguladı.

Can, "Dış ticaret işlemleri, ihracat faaliyeti gösteren firmalar için büyük bir öneme sahip. İhracat ve ithalat süreçlerinde doğru muhasebe uygulamaları, firmaların hem finansal yönetimlerini güçlendiriyor hem de uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlıyor. Bu eğitimle, katılımcıların bu alandaki eksikliklerini gidermeyi ve onlara pratik çözüm önerileri sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Can, eğitimin temel amaçlarına da değinerek, "Bu eğitimle, ihracat muhasebesi hakkında bilgilendirme sağlamayı, hesap planı ve muhasebe uygulamaları konusunda katılımcıları bilinçlendirmeyi, kur ve vade farkları konusunda farkındalık oluşturmayı ve ithalat muhasebesi hakkında bilgi vermeyi hedefliyoruz. Bu sayede, firmaların dış ticaret süreçlerinde daha etkin ve verimli bir şekilde hareket etmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimde dış ticaret muhasebesinin incelikleri ele alındı

Dış ticaret muhasebesinin farklı boyutlarının detaylı bir şekilde işlendiği eğitimde, katılımcılara ihracat muhasebe işlemlerinde yasal uygulamalar, hesap planı, MUGT ve UFRS gibi konular hakkında bilgiler verildi. Mal ve hizmet ihracatı muhasebe işlemleri, ihracat bedelinin tahsili, kur ve vade farkları gibi teknik konular da eğitimde öne çıkan diğer başlıklar oldu.

Eğitim programının ikinci kısmında ise, e-ihracat ve serbest bölgelerde ihracat işlemleri, ihraç kayıtlı alış ve satışlar, DİR kapsamında ihracat uygulamaları gibi güncel konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, lojistik muhasebe işlemleri ve ithalat işlemleri ile ilgili muhasebe uygulamaları hakkında da katılımcılara bilgiler aktarıldı.

İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitimin kapanış bölümünde ise katılımcıların sorularına cevap verilerek, pratik örnekler üzerinden bilgi alışverişi yapıldı.