Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kırmızı et sektöründe fiyatların dengelenmesi ve halkın alım gücünün korunmasına yönelik sektörün tüm aktörleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Gaziantep’te büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı sayısında bir problem olmadığını kaydeden Akıncı, önümüzdeki günlerde fiyatların normal seyrine dönmesini öngördüklerini dile getirdi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı sonrası kamuoyunda kırmızı et fiyatlarında arz azlığı ve girdi maliyetlerine bağlı olarak fiyat artışı yaşanacağı yönündeki iddialara açıklama getirdi.

Kurban Bayramı’nda Gaziantep’te canlı hayvan satış fiyatlarında bir dalgalanma yaşandığını anımsatan Akıncı, “Bunun sebebi vatandaşlarımızın kurban kesimlerinde tercihlerini büyükbaş hayvan yerine küçükbaşa kaydırması ve alımlarını da son güne bırakmasından kaynaklandı. Aynı zamanda deprem bölgesinde yaşayan birçok vatandaşımızın da kurban kesimleri için Gaziantep’i tercih etmesi kentte küçükbaş hayvana yoğun talep oluşmasına ve fiyatlarında belli oranda artmasına sebebiyet verdi” dedi.

Bayramda talebin beklenilenden daha fazla olmasından dolayı bayram sonrası et fiyatlarında bir artış gözlemlendiğini aktaran Akıncı, “Yaşanan bu durum karşısında et üreticileri ve bağlı bulundukları STK’larla zaman kaybetmeden iletişime geçtik. Tüketicinin uygun fiyatlarda et tüketimi yapabilmesi için gerekli istişarelerde bulunduk. Bu konuda gerek esnafımız gerekse üreticilerimiz büyük duyarlılık gösterdi. Gaziantep’e şu an çevre illerden canlı hayvan girişi olmakta ve fiyatlar bu ayın 4’ünden itibaren düşmeye ve yeniden dengelenmeye başladı. Arzda bir sorun yok ilerleyen günlerde fiyatların hem üretici hem de tüketiciyi koruyan seviyelere geleceğini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.