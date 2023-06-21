Gaziantep Ticaret Borsası ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğiyle yürütülen, “Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi” projesinde eğitim takvimi başladı.

Tarım ve gıda sanayine nitelikli işi gücü sağlamak amacıyla beyaz ve mavi yakalı iş gruplarına yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde 106 kursiyere 7 farklı meslek grubunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler 45 ve 7 gün arasında değişen süreler içerisinde devam edecek. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilerek, istihdam imkanları sağlanacak. GTB’nin GİZ iş birliğiyle yürüttüğü, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde gerçekleştirilen “Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi” projesinde mesleki eğitimlere start verildi.

7 farklı mesleki eğitim

Projelendirme çalışmaları 2022 yılının sonlarına doğru tamamlanan fakat yaşanan deprem nedeniyle bir süreliğine ertelenen mesleki eğitimlere haziran ayı itibariyle başlanıldığını kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada gençlere yeni iş ve yeni kariyer imkanları sağlayan eğitim programlarının nitelikli ve çok yönlü olduğunu bildirdi. Akıncı, Yeşil Dönüşüm, Dış Ticaret, E-Ticaret, Pazarlama, Makine Bakımcısı, Paketleme Operatörü ve Antep Fıstığı Kavurma Operatörlüğü gibi iş dünyası tarafından ihtiyaç duyulan meslek gruplarına yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere ulaşım, yemek ve harcırah gibi çeşitli imkanların sağlandığını söyledi. 106 kursiyerin eğitim gördüğü eğitimlerin şu an GSOMEM ve Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde (GÜSEM) sürdüğünü, bayram sonrası ise bu merkezlere Gaziantep Ticaret Borsası ile Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisinin de dahil edileceğini aktaran Akıncı, yapılan planlamalar çerçevesinde eğitimlerin meslek gruplarına göre 45 ve 7 gün arasında tamamlanacağını dile getirdi. Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi projesinin AB Yeşil Mutabakatına yönelik çeşitli aktiviteleri ve farkındalık çalışmalarını da bünyesinde barındırdığına işaret eden Akıncı, proje çerçevesinde ‘Çiftlikten Çatala Stratejisi’ ve ’Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ konularında bilgilendirme eğitimleri ile çiftçilere yönelik akıllı tarım uygulamaları, pestisit ve gübre kullanımının azaltılması, zararlılarla biyolojik mücadele, sulama ve gübreleme konularında da eğitimler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Eğitimlere Türk vatandaşlarının yanı sıra geçici koruma altındaki Suriye vatandaşlarının da katılım sağladığını belirten Akıncı, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde gerçekleştirilen projenin temel amacının sosyal uyumu güçlendirerek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleklere kalifiye eleman yetişmesini sağlamaktı. Şartları uyan tüm katılımcıları eğitim programımıza dahil ettik. Eğitimlerin tamamı Türkçe verildiği için yeterli seviyede Türkçe bilmeyen Suriyelilere ise eğitim programları öncesi GAÜN Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yaklaşık 1 ay süreyle dil eğitimi verildi” dedi.