Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in katılımıyla gerçekleştirildi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Üyeleri ve Disiplin Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; Türkiye tarımının ikinci yüzyıl hedefleri, 12. Kalkınma Planı tarım politikaları ile sektörel sorun ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı’nın borsa tarafından kent ekonomisine kazandırılan projeler hakkında bilgiler verdiği toplantıda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GTB meclis üyelerine hitap etti.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak sözlerine başlayan Vali Kemal Çeber, Gaziantep’in önemli bir istihdam, sanayi ve tarım şehri olduğunu söyledi.

Gaziantep’in sahip olduğu üretim gücüyle ülke ekonomisine değer katan bir kent olduğunu vurgulayan Vali Çeber, “Gaziantep; üretimiyle, istihdamıyla, sahip olduğu değerlerle gerçekten çok özel bir şehir. Bununla ne kadar övünsek azdır. Birlikte hareket edebilme kabiliyeti ve ortak akılla iş yapabilme yeteneğini üst seviyede yakalayan şehrimizde bu ritmi bozmadan devam ettirmemiz gerekiyor. Birlik beraberlik ve Gaziantep Modeli ile bu şehrin çok daha gelişeceğine inanıyorum. Ticaret Borsamızın kent için çok güzel çalışmalar ve projeler geliştirdiğini biliyorum. Tüm bunları yapması da lazım zaten, çünkü gerçekten kent olarak çok yüksek bir potansiyele sahibiz. Borsanın 12 farklı meslek komitesi çok önemli sektörlere hitap ediyor. Bu noktada borsamızın alım, satım, fiyatlandırma gibi konularda etkinliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kapasitesi olan bir yerde borsamız gayet güzel işler yapmış, bundan sonra da aynı şekilde kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Vali Kemal Çeber’e meclis toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür eden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da konuşmasında, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm vatan kahramanlarını saygıyla yad eden Tiryakioğlu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında iş dünyası olarak daha fazla üretim ve istihdama odaklanarak, ihracatı hem değer hem de miktar açısından çok daha üst noktalara taşıma gayreti içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’nın tarım politikalarına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Tiryakioğlu, “İnsanlık için hayati önem taşıyan tarım ve gıdaya yönelik atılan tüm adımları çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Bu düşüncede Türkiye’nin kalkınma planında tarım ve gıdaya yönelik güçlü bir strateji geliştirmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Tiryakioğlu konuşmasında ayrıca, Gaziantep Ticaret Borsası’nın kent ekonomisine kazandırdığı vizyon projeleri hakkında da bilgiler verdi.

GTB tarafından hizmete açılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Et Borsası’nın içerisinde ilkleri ve enleri barındıran vizyon projeler olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu, “Tarımsal ürünlerimiz arasında ilk sırada yer alan ‘Yeşil Altın’ Antep Fıstığının geleceğine yönelik en önemli yatırımlarımızın başında Antep Fıstığı Lisanslı Depo gelmekte. Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu olma özelliğini taşıyan tesisimizi İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) destekleriyle 2021 yılında hizmete açtık. Yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan Antep Fıstığı Lisanslı Depo, üreticiye ve sanayiciye devlet garantisi altında, sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmeti sunmakta. Bunun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle yine şehrimize 2020 yılında Türkiye’nin en büyük ve en modern Et Borsası ve Et Halini kazandırdık. Et Borsası ve Et Hali teknolojik her türlü alt yapıya sahip bir tesis” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i, borsa meclisinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak, Türkiye yüzyılı tarım hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılının, tarımda yeni mesafelerin ve gelişmelerin kat edileceği bir yüzyıl olacağına yürekten inandıklarını kaydeden Akıncı, “Küresel medeniyet haritasının kodlarının yenilenmiş tarım haritalarında saklı olduğunu unutmadan sürdürülebilir, teknoloji odaklı, kalite ve verimliliği ön planda tutan çevreye duyarlı faaliyetleri tarım ekosistemimizin merkezine almamız gerekiyor. Yeni yüzyılda Türkiye tarımının geleceğine ekeceğimiz yenilikçi ve sürdürülebilir tohumlar; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında filizlenerek bizlere yüksek katma değerler sağlayacaktır” diye konuştu.

2022 yılında hizmete kazandırılan GTB Antep Fıstığı İşleme tesisi hakkında da bilgiler veren Akıncı, fıstığın geleneksel yöntemler yerine yüksek teknolojiyle çok daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde işlenmesine imkan sağlayan tesiste Antep fıstığı temizleme, kabuk soyma, çıtlatma, kırma, kavurma ve paketleme ünitelerinin bulunduğunu söyledi.

Akıncı konuşmasında borsanın yeni dönem hedeflerine de değinerek, Gaziantep’i tarımsal üretimde bir üs ve cazibe merkezi haline getirecek Hububat Emtia Merkezi projesini en kısa süre içerisinde hayata kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.