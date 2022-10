Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Meslek Komitesi ve Meclis üyelikleri geçici seçim sonuçları açıklandı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Meslek Komitesi ve Meclis üyelikleri geçici seçim sonuçları açıklandı.

GTB’nin GATEM Hizmet binasında bulunan Hububat ve Bakliyat Satış Salonlarında gerçekleştirilen Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimlerinde borsaya kayıtlı 843 üye sandık başına giderek oy kullandı.

GTB üyeleri yapılan seçimde 12 Meslek Grubunda yeni dönemde görev alacak 32 Meclis Üyesi ve 76 Meslek Komitesi üyesini belirledi. 12 Meslek Komitesinin 5 ’inde yani Bulgur, Yağ, Çeşitli Gıdalar, Pamuk ve Un komitelerinde seçime tek liste halinde gidilirken, Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Komitesinde 3, Antep Fıstığı, Hububat, Bakliyat, Baharat, Makarna ve Kuruyemiş Meslek Komitelerinde ise 2 liste ile seçime katılım sağlandı.

2022 yılı organ seçimleri ve meclis asil üyelerin geçici listesi şöyle oluştu:

’’01 Nolu’da mehmet Özmen- Özmen Ticaret Askar fıstıkçılık-Ulu Fıstıkçılık İç ve Dıç Ticaret LTD. ŞTİ, 02 Nolu da Tiryaki Agro Gıda San ve Tic. A.Ş, Arslan Bakliyat ve Tarım Ürünü San. ve TİC LTD ŞTİ, AYZ Tarım ürünleri Gıda Hayv. San ve TİC LTD, ŞTİ, 03 Nolu Akın Bulgur ve Gıda Mad. San. ve TİC LTD ŞTİ, Nefis Bulgur SAN ve TİC LTD. ŞTİ,04 Nolu Star Et Entegre Gıda San ve TİC A.Ş., Tevka Hayv Et ve Süt Ürün Gıda San ve TİC LTD ŞTİ, Arif Ergin-Erkok Kömür, 05 Nolu Mehmet Enver Bal-Bal Fıstıkçılı Gıda Çelkler Gıda Endüstri San ve TİC A.Ş., Bilken Tarım Gıda San LTD. ŞTİ., 06 Nolu Zer Yağ San ve TİC. A.Ş., Örsan Eldiven Örme Tekstil Gıda San ve TİC LTD, ŞTİ, 07 Nolu Mehmet Ateşer-Ateşer Kuruyemiş Alnut Gıda TEks. SAN. TİC İth. İhr. LTD ŞTİ., Göral Dış Ticaret Limited Şirketi., 08 Nolu-Acarsan Makarna Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 09 Nolu Aydınlar Gıda Sanayi ve Tarım Ürünleri LTD ŞTİ., Aydıngüler Gıda Sanayi ve TİC AŞ., 10 Nolu Türkmen Tekstil San ve TİC AŞ., Mert-Sa Teks., Gıda Tar. Ürünleri Çırçır ve Prese San ve TİC LTD ŞTİ, 11 NoluKılıçlar Gıda Tarım Ürünleri SAN ve TİC LTD ŞTİ., Ali Alagöz Tar Ürn. Yerli Mahs., Alım Satım ve Koms, Abuzeroğulları Tarım Gıda Ürn San ve TİC LTD. ŞTİ., 12 Nolu Kanaat Gıda ve İht. Mad. ve TİC LTD., ŞTİ., Ziya Dinler-Baharat.’’