Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile Meclis ve Disiplin Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTB’nin Ekim ayı faaliyetleri ile üye talep ve önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, zeytincilikte 2024-2025 sezonuna yönelik beklentiler değerlendirilerek gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeler üzerine istişareler yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, hafta içerisinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısını lanetleyerek, saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanlarına Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

TUSAŞ’a yönelik saldırının Türkiye’nin huzuruna ve milli hedeflerine yönelik yapılmış kalleş bir saldırı olduğunu belirten Tiryakioğlu, "TUSAŞ, ülkemizin gözbebeği kurumları arasında yer almakta. Savunma sanayimizin millileşerek son yıllarda önemli adımlar atmasına ve dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan TUSAŞ, bu noktada parlayan bir yıldız olarak ön plana çıkmakta. Türkiye’nin savunma sanayisindeki bu güçlü hamlelerinden rahatsızlık duyanlar ve onların maşalığını yapan uzantıları, ülkemiz üzerindeki kirli emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Vatanımızın huzuruna ve bekasına kast edenlere karşı her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız" dedi.

Konuşmasında, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından 2024-2025 sezonuna yönelik zeytin rekolte tahminin açıklandığını kaydeden Tiryakioğlu, yeni sezonun Türkiye zeytin üretimi adına verimli geçmesinin beklendiğini söyledi.

UZZK tahminlerine göre, bu yılki toplam zeytin üretiminin ülke genelinde 3 milyon 600 bin ton olarak gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Tiryakioğlu, toplam rekoltenin 750 bin tonunun sofralık zeytin, geri kalan kısmının ise yağ üretiminde kullanılmasının planlandığını dile getirdi.

25 Ekim’de kutlanan Makarna Günü’ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, Türkiye’nin makarna üretimi ve ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye’nin 2022’de 5 milyon ton olan dünya makarna ticaretinden yüzde 40 pay alan İtalya’nın ardından, 1,25 milyon ton makarna ihracatı ile ikinci sırada bulunduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, bu oranın yıl sonunda 1,5 milyon ton seviyelerine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Tiryakioğlu, konuşmasında ayrıca tarımsal üretimin geleceğini belirleyen Tarım 4.0’ın önemine de işaret ederek, tarımının geleceğinin modern teknolojilere entegrasyonun sağlanması ve sürdürülebilir uygulamalarla şekillenebileceğini sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da meclis konuşmasına TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınayarak başladı. Saldırıda şehit olan çalışanlara rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Akıncı, "Güçlenen savunma sanayimizden rahatsız olan şer odaklarının ortaya koyduğu bu çirkin saldırı, yerli ve milli hedeflerimize ulaşmamıza hiçbir zaman zarar veremeyecektir" diye konuştu.

Akıncı toplantıda, borsanın Ekim ayı faaliyetleri ile SIAL Paris 2024 Fuarı, Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) ve YÖREX Fuarı hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Borsa olarak Gaziantep’in yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak amacıyla 9-13 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen YÖREX fuarında stand açtıklarını hatırlatan Akıncı, "Anfaş fuar merkezinde 5 gün süreyle devam eden fuarda, Türkiye’nin 81 ilinden gelen ziyaretçilere Gazi şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtma ve zengin mutfak kültürümüzü anlatma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Ekim ayı içerisinde dünyanın en büyük gıda fuarlarından SIAL Paris 2024’e yönelik gıda sektöründe yer alan üyeleri için fuar ziyareti tertip ettiklerini aktaran Akıncı, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen fuara borsa üyesi 13 firmadan toplam 19 temsilcinin katıldığını açıkladı.

GTB Başkanı Akıncı, konuşmasının son bölümünde ise GTB’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumunun (ÜPAK) faaliyetleri ve amacı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Akıncı, ÜPAK’ın 17 Ticaret Borsası ortaklığında tüm mudi ve yatırımcılara, TÜRİB’de Elüs ve Elüs’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımında aracılık hizmeti vermek amacıyla kurulduğunu dile getirdi.