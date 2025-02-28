Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan-ı Şerif’in başlaması münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları, Ramazan ayının rahmet, bereket ve toplumsal dayanışma açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, bu mübarek ayın insanlığa sunduğu evrensel mesajlara dikkat çekti.

GTB Başkanları, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif, İslam dininin en müstesna zaman dilimlerinden biridir. Bu kutlu ay, sadece oruç ibadetiyle değil, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve merhamet duygularının toplumun her kesiminde canlandığı bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni de barındıran Ramazan, insanlığa yeniden umut, huzur ve birlik mesajları sunmaktadır. Bu ay, toplumsal bağlarımızı güçlendiren, merhamet ve paylaşma kültürümüzü pekiştiren çok özel bir dönemdir. Ramazan-ı Şerif, bu anlamda sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için barış, hoşgörü ve kardeşlik çağrısı niteliği taşımaktadır. Bu mübarek ay, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin önemini bir kez daha bizlere hissettirmektedir. Ramazan, bireysel ibadetlerimizin yanı sıra, toplumsal sorumluluklarımızı da bizlere hatırlatmaktadır. İhtiyaç sahiplerine destek olmak, komşularımızla dayanışma içinde olmak ve gönülleri birleştirmek, Ramazan’ın bize öğrettiği en önemli değerlerdir. Bu bilinçle hareket ederek, Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yaşayabilir ve toplumsal birlikteliğimizi güçlendirebiliriz. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyoruz. Bu ayın, gönülleri birleştiren, merhameti çoğaltan ve birlikte yaşama kültürümüzü daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyoruz."