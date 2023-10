Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin, istiklal mücadelesini zafere ulaştıran, birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri olduğunu kaydeden GTB Başkanları mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce yıllık köklü bir devlet geleneğine sahip olan necip milletimiz, tarih yolculuğundaki en büyük varoluş mücadelelerinden birini bundan bir asır önce yedi düvele karşı İstiklal Harbinde vermiştir. Toprakları işgal edilerek, bağımsızlığı elinden alınmak istenen asil milletimizin türlü yokluk ve zorluklarla karşı verdiği bu destansı mücadele günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarını bizlere açmıştır. 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesinin, büyük zaferle taçlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, yiğit atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Tarih sayfalarından koparılarak, ata yurdundan sürgün edilmek istenen milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde adeta küllerinden yeniden doğarak kurduğu Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Büyük zorluklar ve mücadeleler neticesinde kurulan ve en büyük kazanımımız olan Cumhuriyet, tam 100 yıldır kurtuluş mücadelesi ruhuyla önümüzü aydınlatmaktadır. Ecdadımızın; Çanakkale’de, İnönü’de, Sakarya’da, Sarıkamış’ta, Dumlupınar’da ve birçok cephede, “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek yazdığı unutulmaz bir destan olan Cumhuriyet, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren mazlum milletlerin de kurtuluş yolunda en büyük rehberi olmuştur. Bugün bir asrı geride bırakarak her geçen gün daha da güçlenen Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizden aldığımız güçle geleceğe büyük bir ümitle bakıyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye ülküsüyle ekonomide, üretimde, ihracatta kısaca hayatın her alanında çok daha fazla çalışmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Yeni yüzyıl hedeflerimize milli birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılarak ulaşacağımıza hiçbir kuşkumuz yoktur. Bizler iş dünyası olarak, 100 yıllık çınarımız Cumhuriyetimizin gölgesinde ülkemiz için her zamankinden çok daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.”