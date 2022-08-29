Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos 1922’nin asil bir milletin yedi düvele karşı zorluk ve yokluklar içerisinde, azim ve fedakarlıkla kazandığı bağımsızlık mücadelesinin abide tarihi olduğunu kaydeden GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi.

“30 Ağustos, kahraman ecdadımızın vatan ve millet sevdasıyla asırlar boyu, koruyup, kolladığı vatan topraklarını düşman işgalinden kesin olarak kurtardığı kutlu yılın unutulmaz zaman dilimidir. Bir ulusun yeniden dirilişidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birine imza atan şanlı ecdadımız, aynı zamanda hürriyet ve istikbal uğruna verdiği bu kutlu mücadeleyle mazlum milletlere de kurtuluş yolunda umut ışığı olmuştur. Anadolu’yu Türklere vatan kılan Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun ilelebet ata yurdumuz olduğunu bir ağustos ayında bir kez daha tüm dünyaya haykırdığımız Büyük Zaferin 100. yıl dönümünü ilk günkü gurur ve onurla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin sağlamlaşmasına, cephede yıllarca düşman kuvvetlerine karşı verilen milli mücadelenin tamamlanarak, diplomatik mücadele safhasının başlamasına olanak sağlayan bu büyük zafer şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Asırlardır var olduğu, kök saldığı ata topraklarından işgalle koparılmak istenilen asil milletimiz, tarihe altın harflerle nakşettiği bu destansı zaferle tüm dünyaya şu mesajı vermiştir. ‘Yüreği vatan ve millet sevgisiyle atan; esaret altında yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen necip bir milleti bağımsızlığından hiçbir güç koparamaz. 1071’de Malazgirt savaşı ile Anadolu’yu bizlere yurt yapan Sultan Alparslan’ın başlattığı bu kutlu yürüyüşü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922’de Dumlupınar’da kazandığı zaferle ebediyete taşımıştır. Şanlı ecdadımızın canları ve kanları pahasına bizlere emanette ettiği, şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar milletimizin en değerli varlığıdır. Bu toprakları ilelebet korumak, yüceltmek ve en güçlü şekilde geleceğe taşımak hepimizin en büyük ortak görevidir. Tüm bu duygular içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm yiğit kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”