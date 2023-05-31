Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen törende, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’ya ‘Hizmet Şeref Belgesi’ verildi.

Akıncı, ‘Hizmet Şeref Belgesi’ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

TOBB 79. Genel Kurulu Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Ankara’da TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (Eski Meclis Başkanı) Cemil Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB TOBB Delegeleri Mustafa Kara, Turgay Doğan, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Delegeleri ile oda-borsa başkanları katıldı. TOBB delegeliğinde 10, 20, 30 ve 40 yılını tamamlayan üyelere Hizmet Şeref Belgesi’nin verildiği törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB’un 79’uncu Genel Kurulu münasebetiyle üyelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Birliğin tüm mensuplarını, Türkiye’nin kalkınmasına, büyümesine, güçlenmesine yaptıkları katkılar dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, TOBB’da delege olarak 10-20-30 yıl ve üzerinde süresini tamamlayanları da kutladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı konuşmada, bugün camiaya en uzun süre hizmet etmiş çalışanlara hizmet şeref belgelerini takdim etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Birlik, beraberlik ve vefaya büyük önem verdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “ Marifet iltifata tabidir, camiamıza en uzun süre hizmet etmiş arkadaşlarımıza Hizmet Şeref Belgelerini takdim etmek için bir aradayız. Ne mutlu bizlere ki, camiamızda hep böyle değerli insanları tanıdık ve birlikte çalıştık. Onların emekleri ve gayretleriyle, Oda ve Borsalar, reel sektörün hizmet merkezleri haline geldi” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törende GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Hizmet Şeref Belgesini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı. Tören toplu hatıra fotoğrafları çekimlerinin ardından sona erdi.