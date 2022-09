1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nde (GSYİAD) yapılan seçimde mevcut Başkan İbrahim Hatipoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İstanbul’da bir hotelde gerçekleştirildi. Seçime mevcut Başkan İbrahim Hatipoğlu tek aday olarak girdi. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya ile GSYİAD üyeleri katıldı.

Seçimli genel kurulda 128 üye oy kullanırken, İbrahim Hatipoğlu oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Dursun Özbek: "GSYAİD, bu ailenin çok önemli bir kurumu"

GSYİAD’ın, Galatasaray’a destek vermeye devam ettiğini söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "GSYAİD, bu ailenin çok önemli bir kurumu. Haziran seçimlerinden sonra Galatasaray’da yeni bir dönem başladı. GSYİAD’dan bu döneme özel destekler isteyeceğim. Biz Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu olarak seçime giderken, iki ususun altını çizdik. Birincisi Galatasaray mali bağımsızlığı için savaş vermek zorundadır. Bunun için Galatasaray’ı malı bağımsızlığına kavuşturacak projeleri yapmak için barış ve sevgi iklimini getirmemiz lazım. Bunu sağlayamazsak yapacak projelerin hiçbir önemi yok. Bu sevgi ikliminin GSYİAD’dan başladığını görmek de beni sevindirdi. Hep beraber bu sevgi iklimini Galatasaray’a getireceğiz. Bankalar Birliği konsorsiyum ile yapılan anlaşma çerçevesinde Galatasaray her gün 1 milyon 200 bin TL faiz ödeyecek. Senede yaklaşık 400 milyon TL. Siz ne yaparsanız yapın bu şekilde faiz ödeyen bir kurum sürdürülebilir sportif başarı yakalaması mümkün değil. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Hep beraber el ele Galatasaray’ın mali bağımsızlığını kazanmasını sağlayacağız. Bu hepimizin başarısı olacak. Galatasaray büyük bir aile. Önümüzde çok önemli iki projemiz var. Birsi Mecidiyeköy’deki binamızın rezidansa çevrilmesi. İkincisi Kemerbugaz’daki Metin Oktay Tesisleri’nin süratle önümüzdeki sezona yetiştirilmesi. Bunun için sizlerden destek istiyoruz. Elbette kulüp bu projeleri yapmak için kendi mali projelerini yaptı ama el birliği kulübe ne kadar yük getirebilirsek o kadar iyi. Ne kadar destek çıkarsanız bizim mali bağımsızlık için yapmamız gereken hareketler o kadar kolaylaşacaktır. Özellikle İbrahim başkan bu manada bize her zaman destek olmuştur. Her zaman yanımızdaydı, destek sözü verdi. Kendisinden bugüne kadar verdiği sözler hariç, kendisine sunacağım projelerde destek vermesi için söz istiyorum. Bu olağan seçimin GSYİAD’a hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu listesi çok mükemmel oluşturulmuş. GSYİAD’a ve dolayısıyla Galatasaray’a verilecek desteği bir adam daha öne taşıyacağını düşünüyorum. Kendilerine başarılı çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da geçmiş dönemde yaptığı projeleri üyelere anlattı.

İbrahim Hatipoğlu başkanlığındaki GSYİAD’da yönetim kurulu şöyle:

Esat Akbülbül, Hakan Kemal Sarıöz, Mustafa Kaçmaz, Güçlü Kaplangı, Mustafa Aktaş, Ata Paşabeyoğlu, Murat Sancaktar, Cem Mağzalçioğlu, Hakan Yılmaz, Ömer Sarıgül, Mustafa Alpaslan, Ege Duruk, Umut Ökten, Emin İmanov ve Alper Sarısoy.