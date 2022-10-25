Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 19-23 Ekim 2022 tarihlerinde Almanya’ya sektörel ticaret heyeti düzenledi. Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde düzenlenen heyete GSO Kimya ve Plastik Kümesinde yer alan firmaların temsilcileri katıldı. Firmalar burada yaptıkları görüşmeler ve ziyaretlerle sektörlerine katma değer sağlama fırsatı buldu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 19-23 Ekim 2022 tarihlerinde Almanya’ya sektörel ticaret heyeti düzenledi. Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde düzenlenen heyete GSO Kimya ve Plastik Kümesinde yer alan firmaların temsilcileri katıldı. Firmalar burada yaptıkları görüşmeler ve ziyaretlerle sektörlerine katma değer sağlama fırsatı buldu.

5 gün boyunca süren heyet organizasyonunda Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen plastik ve kauçuk endüstrisinde dünyanın önde gelen fuarlarından birisi olan K Plastik Fuarı ziyaret edildi. Avrupa başta olmak üzere dünya sanayinin plastik ve kauçuk alanında faaliyet gösteren 3 bin 330 firmanın katıldığı, 224 bin116 kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat konuları öne çıktı. Fuarda firma temsilcileri, K 2022 Matchmaking sistemi aracılığıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek, ticari faaliyetlerini ve ürünlerini tanıttı. Heyet ayrıca, Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odası ile yatırım ve işbirliği toplantısı düzenledi. Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk ve Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Sorumlusu Robert Butschen’in de katıldığı toplantıda, Butschen ve GSO Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan, Türkiye ve Almanya ekonomisi ve sanayisi ile ilgili sunum yaptı. Toplantıda ayrıca karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, Türk Alman iş ticaret hacminin arttırılması noktasında iki oda işbirliğinde yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan’ın da ziyaret edildiği programda, Karaarslan ticari iş birliklerinin gelişmesi konusunda düzenlenen bu tür heyet organizasyonlarının önemli olduğuna dikkat çekerek, Türk firmalarının Almanya’da iş yapma ve ticari ilişkilerini geliştirmeleri konusunda her zaman yardıma hazır olduklarını belirtti. UR-GE Gaziantep Kimya ve Plastik Kümesi projesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi konulu genelge uyarınca Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülüyor.

Projede firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor. GSO’nun proje ile gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor.