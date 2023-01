Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) 2023 yılı ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) 2023 yılı ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Toplantıda 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapılarak, 2023 yılında yapılacak projeler ile Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) verilen yalın üretim, dijital ve yeşil dönüşüm eğitimlerinin firmalara sağladığı avantajlar anlatıldı.

Toplantıda ayrıca vefatının 29. yıl dönümünde SANKO Holding Kurucusu ve Gaziantep Sanayi Odası’nın Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu ile ebediyete irtihal etmiş tüm sanayiciler anıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Konukoğlu, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm konularının çok daha önemli hale geldiğini belirterek, bu noktada Gaziantep Model Fabrika’da verilen yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitimlerinin firmalar için önemli olduğunu söyledi.

Konukoğlu, “Gaziantep Model Fabrika firmalarımızın yalın üretim, dijital ve yeşil dönüşüm noktasında çalışmalar yapması için birçok imkan sunuyor. Bizlere düşen görev buraya gereken desteği vermek. Bu desteği aslında kendimize vermiş olacağız. Çünkü günümüzde yalın üretim, dijital ve yeşil dönüşüm en önemli konu başlığı olmuş durumda. Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Başar Küçükparmak ve yönetim kurulumuz Gaziantep Model Fabrika için büyük emek vererek güzel çalışmalar yaptı. Burada verilen yalın üretim, dijital ve yeşil dönüşüm eğitimleriyle karbon salınımını azaltmaya katkıda bulunmuş olacağız Ayrıca, Model Fabrikamız bu süreçte firmalara sağladığı eğitim ve uygulamalarla Yeşil Mutabakat dönüşümüne de önemli katkılarda bulunmuş oluyor. Buraya gereken önemi vermeliyiz” diye konuştu.

Konuşmasına, 16 Ocak 1994 yılında hayatını kaybeden Gaziantep Sanayi Odası’nın Kurucu Başkanı merhum Sani Konukoğlu’nu vefatının 29. yılında saygı ve rahmetle anarak başlayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, “Büyük fedakarlıklarla sanayimizin temellerini atan, bugünlere ulaşmasını sağlayan tüm sanayicilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Küçükparmak, “Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu ve SANKO ailesine, Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Ödül Töreninde, ’Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülünü’ alarak şehrimize yaşattıkları gurur ve örnek çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Küçükparmak, “2022 yılında hedefimiz olan 12 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmasak da, tüm zorluklara rağmen bir önceki yıla göre ihracatımızı artırarak 10.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılı tüm dünya ekonomileri için kolay bir yıl olacak gibi görünmese de Gaziantep’in ihracatı artarak devam edecektir” dedi.

Gaziantep Model Fabrika ile ilgili bir sunum da yapan Küçükparmak, “Gaziantep Sanayi Odası olarak önemsediğimiz bu proje kentimizin vizyonunu değiştirmesi açısında çok önemlidir. Üzerinde çok durduğumuz ve başarıyla yürüttüğümüz bir proje olan Model Fabrika’dan şu anda Türkiye’de 7 tane var ve biz 4. olarak hizmete girdik ve en büyük Model Fabrika olma özelliğine sahibiz. Hem bu konuda hem faaliyetler konusunda yetkin durumdayız. Gaziantep sanayisinin buradan daha fazla yararlanacağını düşünüyoruz. Model fabrikanın amacı yalın ve dijital dönüşümü sağlamak. İlk yaptığımız çalışmada, 10 farklı sektörden ve 10 farklı firmaya öğren-dönüş programı gerçekleştirdik. Amacımız farklı sektörlerde ve farklı firmalarda yalın dönüşüm ve dijital dönüşümün ne kadar fayda sağlayacağını göstermekti. Bunun sonucunda firmalarımız aldıkları hizmetten birçok memnun kaldılar. Şu anda firmalarımız hizmet almaya devam ediyor. Öğren-dönüş programının sonunda yüksek oranlarda verimlilik artışı olduğu görüldü. Firmalar çok ciddi fayda sağladı. Gaziantep sanayisinde çalışan yaklaşık 2 bin kişiye model fabrika ile ilgili bilgilendirme toplantıları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Model fabrikamızın Gaziantep sanayisini kökten değiştireceğine inanıyoruz. Gaziantep şu an 10,5 milyar dolar ihracat yapıyor. Yalın ve dijital dönüşüm sayesinde çok daha fazla ihracata ulaşacağız. Yeşil gelecek konusunun yolu yalın üretim ve dijital dönüşümden geçiyor. Geç kalmadan bu süreci gerçekleştirmek zorundayız. GSO olarak dönüşümün tüm aşamalarında sanayicilerimizin yanındayız“ şeklinde konuştu.

Plaket takdimi

Meclis toplantısı Worldstar Ambalaj yarışmasında SUPEX 2011 ALG BOPP filmi ile “Ambalaj Malzemeleri ve bileşenleri” kategorisinde almış olduğu “Worldstar for Packaging” ödülünden dolayı Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Konukoğlu, Uluslararası “Tractor Of The Year” yarışmasında Başak 5120 Red Power Stage V modeli ile “Best Utility” kategorisinde finalist olmasından dolayı Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları San. Tic. A.Ş. adına ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu’na plaket takdimi ile sona erdi.