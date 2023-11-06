Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik Çin Halk Cumhuriyeti Yurt Dışı İş Gezisi Organizasyonu düzenlendi.

GSO üyesi firmaların temsilcilerinden oluşan heyet, gezi çerçevesinde 134. Çin Canton Fuarı’nı ve nitelikli üretim yapan firmaları ziyaret etme fırsatı buldu.

Fuarda, Guanco Ticaret Ataşesi Şerife Yıldırım Demirel, Dilan Can, fuarın milli katılım organizasyonunu düzenleyen ve aralarında İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer ile Yönetim Kurulu Üyesi Giyasettin Eyyüpkoca’nın da yer aldığı İTO yetkilileriyle bir araya gelinerek görüşmeler gerçekleştirildi.

Heyet, gezi çerçevesinde Guangdong Ayakkabı Üreticileri Derneği’ni de ziyaret ederek ikili iş görüşmeleri ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, iki ülkenin ayakkabı endüstrisinin mevcut durumu, avantajları ve iş birliği konularında bilgiler paylaşılarak, Çin ve Türk ayakkabı endüstrisi şirketlerinin ihtiyaçları doğru bir şekilde bağlamalarına, yabancı pazarları genişletmelerine ve daha fazla sipariş almalarına yardımcı olmak için tasarlanan kazan-kazan platformu oluşturulması ve yabancı pazarların genişletilmesi noktasında neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından heyet, Çin’de nitelikli üretim yapan ayakkabı fabrikalarını yerinde ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.