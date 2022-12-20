Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı, GSO Danışma Kurulu ve Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun katılımları, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı, GSO Danışma Kurulu ve Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun katılımları, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda 2022 yılında yapılan çalışmalar ve projeler değerlendirilirken 2023 yılında yapılacak faaliyetler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ayağımızı yorganımıza göre uzatıp çalışmaya, üretmeye ve yatırıma devam edeceğiz. Herhangi bir sorununuz ya da talebiniz olduğu zaman Gaziantep Sanayi Odası’na gelebilirsiniz. El ele vererek çalışmaya devam edelim. Yeni yılınızı canı gönülden kutluyorum” dedi.

2022 yılının acısıyla tatlısıyla geçtiğini dile getiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, “İnşallah 2023 yılı ülkemizde ve dünyada iyiliklerin, güzelliklerin ve ekonominin iyi olduğu bir yıl olur. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. 101. yılını kutlayacağımız, 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü şimdiden kutlu olsun. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı olacak. Bu bakımdan hepimiz için önemli bir yıl. İnşallah 100. yılımız insanlık ve ülkemiz adına başarılı bir yıl olur. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Odanın 2022 yılında yaptığı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, “2022 yılının artık sonuna geldik ve yeni yıl öncesi sadece Odamızın değil şehrimizin en önemli ve en büyük organizasyonlarından olan “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Törenimizi” 27 Aralık salı günü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ödül törenimizin teması hepimiz için bir gereklilik olan “Yeşil Gelecek” olacak. Geçtiğimiz yıl verimlilikle birlikte yeşil dönüşüm çalışmalarımızın altyapısını oluşturduğumuz “Yeşil Gelecek” temamızı yapacağımız yeni çalışmalarla daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

2022 yılının kolay bir yıl olmadığını kaydeden Adnan Ünverdi, “Hem zorluklara çözüm aradık hem de yenilikleri sanayimize kazandırmak için çalıştık. Tam pandemi bitiyor biraz rahatlayacağız derken, Rusya-Ukrayna savaşı başladı, ülkeler arası siyasi ve jeopolitik gerilimler arttı. Enerji ve gıda krizi baş gösterdi, yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar uluslararası ticaret zincirinde tüm dengeleri bozdu. Yüksek enflasyon nedeniyle olağanüstü fiyat artışlarıyla karşı kaşıya kaldık. Yaşanan sorunları hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile hem de doğrudan ilgili Bakanlıklarımıza ilettik. Sorunlar var diye çalışmalarımızdan taviz veremezdik, projelerimize yenilerini ekleyerek devam ettik” ifadelerine yer verdi.

Ünverdi, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılının hedefleriyle birlikte manevi yönüyle ayrı bir önem taşıdığına vurgu yaparak, “Zorluklarla birlikte güzel şeyler de oluyor; savunma sanayimizin yerli ve millileşmesi, yerli otomobilimizde seri üretime geçilmesi, Karadeniz doğal gazı, yeni bulunan petrol rezervleri gibi gelişmeler gelecek adına umut veriyor. Gaziantepli sanayiciler olarak bizler de girişimciliğimiz ve üretkenliğimizle bu süreçte her zaman olduğu gibi önde ve rol model olmaya devam edeceğiz. Bundan 101 yıl önce Antep savunmasında, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ diyerek 6317 şehidi ile işgalcilere karşı tek başına direnen bir neslin evlatları olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler de ekonomide ve her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygularla aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir yıl diliyor, yeni yılınızı şimdiden kutluyorum” diye konuştu.