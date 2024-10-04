Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yeni Nesil Sanayici Platformu, Üretimde Verimlilik Komisyonu tarafından organize edilen “Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi” konulu toplantı, GSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya GSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kara, GSO Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan, Consulta Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı Yardımcı Ortağı Ayşegül Eser ve yeni nesil sanayici platformu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kara, “Yeni Nesil Sanayici Platformu olarak, 5 ayrı komisyondan oluşan faaliyetlerimiz kapsamında, kurumsallaşmayla birlikte bu doğrultuda sanayimizin teknolojik dönüşümünü başarmak ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetiminin, işletmelerin sağlıklı büyümesi ve geleceği açısından en önemli unsurlarının başında geldiğini belirten İbrahim Kara, “Günümüzde artık yaptığımız işlerde bir yol haritamızın olması ve ölçümleme yaparak mesafe almamız mümkündür. Teknolojinin en üst seviyede yaşandığı, kıyasıya rekabetin olduğu ve buna bağlı olarak kar marjlarının düştüğü piyasa şartlarında yatırımlarımızı tüm şartları göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik olarak yapmak durumundayız. Bu anlamda günümüz ekosisteminde neler yapmamız ve nasıl bir stratejiyle hareket etmemiz gerektiği noktasında bu tür toplantıların büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Ayşegül Eser ve tüm platform üyelerimize katılımları için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Consulta Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı Yardımcı Ortağı Ayşegül Eser yaptığı sunum ile stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi, küresel ölçekte büyüme, markalaşma, inovasyon ve kurumsal dönüşüm gibi konularda Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerine bilgiler verdi.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.