Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından kurulan, “Yeni Nesil Sanayici Platformu” faaliyetleri çerçevesinde “Seçim Sonrası Türkiye Ekonomisine Bakış ve Finansmana Erişim” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yeni Nesil Sanayici Platformu Ekonomi Komisyonu tarafından geçekleştirilen toplantıda konuşmacılar; Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm, küresel gelişmelerin yerel yansımaları, ekonomik göstergeler arasındaki ilişki ve piyasa üzerinde etkisi temel alınarak stratejik karar alma süreçleri gibi hususlarda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. GSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Ali Can Koçak, Bora Tezel, Hakan Aslansoy, İbrahim Kara, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, PWC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş, PWC Türkiye Baş Ekonomisti Başar Yıldırım ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, ülkeler arası gerilimler, ülkemize özgü sorunlar ve depremin etkisiyle özellikle son üç yıldır olağanüstü bir süreç yaşandığını söyledi. Ünverdi, siyasi ve jeopolitik gerilimlerin de bu süreçteki olumsuzlukları tetiklediğini belirterek, “Gıda güvencesindeki kaygılar, enerji arzında yaşanan sorunlar devam ediyor. Maalesef pandemiyle birlikte bozulan uluslararası ticaret zinciri pandemi öncesine dönebilmiş değil. Ülkemiz ise başta yüksek enflasyon olmak üzere, faiz ve kur üçgenine sıkışmış durumda. Uzunca bir süre seçimlerin tamamlanmasına odaklanmıştık. O dönemde de piyasalarda güven ve öngörülebilirlik vurgusu yapmıştık ve bugün de aynı vurguyu yapmaya devam ediyoruz. Seçim belirsizliğini atlattık ancak bugünkü konu başlıklarımızdan birisi olan finansmana ulaşım başta olmak üzere diğer konularda da halihazırda bir rahatlama olmasını bekliyoruz” dedi.

“İşletmelerimiz finansmana ulaşamıyor”

Ünverdi şöyle devam etti:

“Kamu bankaları kredi vermekte zorluk yaşarken, özel bankalar muslukları neredeyse tamamen kapatmış durumda. Unutulmamalıdır ki ülkemiz ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasının temelinde reel sektör vardır. Reel sektör kriz dönemlerinde her zaman yükü sırtlayan taraf olmuştur. Pandemiden buyana da üretim, ihracat ve istihdamla bu sürecin atlatılmasına öncülük etmiştir. Kaynak ihtiyacı artan ve kendi sermayesiyle mücadele veren sanayicilerimizin krediye erişimi bir an önce sağlanmalıdır. Reel sektör ile finans sektörü birlikte yürümelidir. Birisi geride kaldığında diğerinde de aksamalar olur. Bu senkronizasyonunun da en yakın zamanda sağlanacağına inanıyorum.”

Bu yönde, sadece bugünün sorunlarını aşmanın da yeterli olmayacağını, orta ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Ünverdi, “Endüstri 4,0, dijitalleşme, küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında yeşil dönüşüm gibi bizi geleceğe taşıyacak çalışmalara hız vermek zorundayız. Bu çerçevede, GSO olarak GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde yeşil dönüşüm için firmalarımıza yol gösterici çalışmalar yürütüyoruz. Kent sanayisini AB Yeşil Mutabakat kriterlerine hazırlamak hedefiyle Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizin İklim Eylem Planı’nı hazırladık. En başından itibaren Yeşil OSB olmasını hedeflediğimiz Ayakkabı Terlik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Yeşil OSB fizibilite çalışmasını gerçekleştirdik. Model fabrikamızda firmalarımıza dijitalleşmesi için danışmanlık hizmeti veriyor; verimliliği ve yalın üretimi öğretiyoruz” diye konuştu.

Savunma sanayinde yer alabilmek için sanayide dönüşüm hamlesini başlattıklarını ve bu alanda önemli kazanımlar elde ettiklerine vurgu yapan Ünverdi şöyle konuştu:

“Bu alanlarda yatırımlarımızı artırır, AB Yeşil Mutabakat kriterlerine uygun üretim yapar hale gelirsek dezavantaj gibi görünen bu süreci avantaja da dönüştürebiliriz. Depremi yaşamış bir kent olarak bu zor şartlarda dahi üretim, ihracat ve istihdamın devamı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.”

Açılış konuşmasının ardından 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen panelde PWC Türkiye Baş Ekonomisti Başar Yıldırım ve PWC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş; makroekonomik görünümler, finansman şartları, enflasyon ve sıkı para politikası, küresel ekonomik aktivitelerde ivme kaybı, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm, finansal sektör istikrarına yönelik endişeler ve jeopolitik hususlar konularında katılımcılara sunum yaptılar.

Düzenlenen toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.