Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Kimyasal Ürünler ve Geri Dönüşüm Birleştirilmiş Sektör Toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy ve Kimyasal Ürünler ve Geri Dönüşüm sektörlerinde faaliyet gösteren üye firmaların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve sektöre yönelik teşvik/destekler istişare edildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ‘’Sektörel toplantılar ile sizlere hem günlük gelişmeler hakkında bilgiler veriyor hem de sizlerin sorunlarına çözüm bulma noktasında çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada bugün 6. sektör toplantımız olan Kimyasal Ürünler ve Geri Dönüşüm Birleştirilmiş Sektör Toplantısını yapıyoruz” dedi.

Kimya sektörünün ihracat pastasındaki dilimi her yıl düzenli şekilde artarak ilerlemeye devam ettiğini belirten Ünverdi; “Yaşanılabilir bir dünya, yeşil bir gelecek ve doğamıza verdiğimiz zararı minimuma indirebilmek adına geri dönüşüm sektörünün önemi de her geçen gün daha da anlaşılıyor. Bu sektörün daha rantabl çalışması, etkin olması ve ihracattaki payının hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Bizler de bu sektörlerin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında her zaman birlik olmalıyız’’ ifadelerini kullandı.

‘’Gaziantep kabına sığmayan bir şehir’’ diyen Adnan Ünverdi, ‘’Ekonomik anlamda finansmana ulaşımımızın rahatlamasıyla birlikte çok daha büyük işlere imza atacağımıza eminim. Üretimde verimliliği artırma ve israflarının önüne geçerek maliyetleri düşürme noktasında Gaziantep Model Fabrika’mız sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Maliyetinin yüzde 80 oranında karşılanan bu hizmetten faydalanmanızın firmanıza büyük katkısı olacaktır’’ şeklinde konuştu.

Her zaman firmaların yanında olduklarını kaydeden İl Müdürü Muhammed Paksoy da, Ar-ge ve inovasyon, tekno yatırım, nitelikli eleman, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, kurumsal kapasite ve yurt dışı pazar geliştirme konularında teşvik ve destekler hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Paksoy, ‘’Firmalarımızla birebir görüşme fırsatı noktasında bizlere bu olanağı sunarak sektör toplantıları gerçekleştiren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi’ye ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı soru-cevap ve önerilerin ardından sona erdi.