Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde İnşaat Sektör Toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren üye firmaların katılımları ile yapılan toplantıda, sektörel sorunlar, çözüm önerileri ve firmaların beklentileri değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “14 farklı meslek grubunda gerçekleştirmeyi planladığımız 14 sektörel toplantının sizlerin katılımları ile bugün 5’incisini gerçekleştiriyoruz. Deprem sonrasında sektörlere bağlı olarak hepimizin yaşadığı sıkıntılar var. Bugün burada bu sıkıntılarımızı dile getirerek çözüme kavuşturma noktasında istişarelerde bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Depremin yaralarının sarılması ve üretimin hız kesmeden kaldığı yerden devam etmesi için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini dile getiren Ünverdi; “Bu hafta içerisinde Ankara’da depremden etkilenen 11 ilin Oda başkanları olarak çevre ve şehircilik bakanımız ile bir görüşme gerçekleştireceğiz, çözüme kavuşmasını istediğimiz konuları kendilerine ileteceğiz” şeklinde konuştu.

“Zor zamanlardan geçiyoruz” diyen Ünverdi, “Bu zorlukların başında finansmana erişim en önemli konulardan birisi haline geldi. Bununla birlikte depremin getirdiği zorluklar da ilerleyişimizin önüne bir engel olarak çıkıyor. Devletimizin sağlamış olduğu imkanların kullanımına önem verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantı soru-cevap ve bilgilendirmelerin ardından sona erdi.