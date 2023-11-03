Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Gaziantep Şubesi iş birliğinde, “Geleceğin Enerjisi Hidrojen’’ toplantısı gerçekleştirildi.

Dünyada ve Türkiye’de hidrojen enerjisindeki gelişmeleri değerlendirmek, hidrojen ekonomisine geçişin Türkiye için oluşturacağı fırsatları ve riskleri aktarmak amacıyla düzenlenen toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, üniversitelerden gelen akademisyenler ve firma temsilcileri katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında Gaziantep’in güçlü bir sanayi ve gastronomi şehri olduğu gibi aynı zamanda bir enerji şehri olduğunu söyledi. Bu kazanımın da son yıllarda yapılan yatırımların sonucunda oluştuğunu ifade eden Uğur, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına kendilerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı bir süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak tesislerimiz başta olmak üzere üzerimize düşen sorumluluk gereği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimiz için büyük önem taşıyan böylesi bir konunun ele alındığı Geleceğin Enerjisi Hidrojen toplantısının hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da insanlığın günün şartlarında büyük bir imtihandan geçtiğini, savaşlar, salgınlar ve krizler karşısında tüm ülkelerin pozisyon aldığını belirterek, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi ve çevre sorunları ile ilgili daha fazla tedbirin alınması gerektiğini söyleyen Küçükparmak, ‘’Avrupa Birliği tarafından Yeşil Mutabakat kapsamında bir yol haritası belirlendi ve sınırda karbon düzenlemesinin 2026 yılında başlaması hedefleniyor. GSO olarak bizler de ülkemizde ve hatta dünyada yeşil dönüşüm çalışmalarına ilk başlayan kurumlar arasında yer alıyoruz. Sanayimizi yeşil üretime hazırlamak için bugüne kadar çok önemli adımlar attık’’ ifadelerini kullandı.

Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu kaydeden Küçükparmak, “Güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştığı ülkemizde bu yatırımları geliştirirken, artan enerji talebi karşısında hidrojen teknolojilerine şimdiden hazırlıklarımızı yapmalıyız. Hidrojen konusuna hızla adapte olmak için bizler elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu yolda çalışma yürüten kurumlarımıza, emek veren herkese ve siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan ise hidrojenin enerji kaynağı olduğunun yüzyıllardan beri bilindiğini ve hidrojenin aynı zamanda güneşin enerji kaynağı olduğunu ifade etti. “Günümüz ve gelecekte, yeşil mutabakatın da amaçlarından olan yeşil enerjinin temininde hidrojenin olacağı beklentisi yüksektir” diyen Arıkan, “Bilindiği üzere periyodik cetvelin 1 numaralı, evrende en çok bulunan elementi hidrojendir. İnsan vücudunun temel taşlarından biri hidrojendir. Bitmez bir potansiyele sahip olan hidrojen, teorik olarak birçok alanda olduğu gibi, elektrik üretimin de yer alacaktır. Sorun hidrojenden enerji üretilip, üretilemeyeceği değildir. Sorun hidrojenin ekonomik şekilde elde edilememesidir. İnanıyoruz ki, çok kısa sürede, yeni çalışmalar sonucu, yeni metotlarla bu sorun giderilecektir. Bu süreç içerisinde, başkaca çevreci ve ekonomik alternatif kaynaklarında bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bülent Akınoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kanada Toronto Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, “Hidrojen Çağına Giriş: Zorluklar ve Fırsatlar”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, “Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası”, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Özgür Çolpan, “Hidrojen Enerjisindeki Gelişmeler” ve Teksis İleri Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Devrim ise “Hidrojen Enerjisine Geçişin Türkiye İçin oluşturacağı Fırsatlar” başlıklarında bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.