Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Ticaret Bakanlığı UR-GE Projeleri kapsamında yürütülen Gaziantep Triko Kümesi üyelerine firmaların uluslararası pazarlarda etkinliklerini artırmak ve şirket yetkililerinin iş görüşmeleri sırasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla "B2B İkili İş Görüşme Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Gaziantep’in tekstil sektöründeki gücünü uluslararası boyuta taşımak adına hazırlanan eğitim kapsamında, katılımcılara etkili iletişim kurma, müzakere teknikleri, doğru sorular sorma ve uzun vadeli iş ilişkileri geliştirme gibi kritik konularda detaylı bilgi verildi. Ayrıca, B2B görüşmelerinin önemi ve stratejik hazırlık sürecinden pazarlık tekniklerine kadar olan tüm süreç ele alındı.

Daha etkili iletişim kurma, müzakere süreçlerini profesyonelce yönetme, iş ilişkilerini uzun vadeli ortaklıklara dönüştürme, rekabet avantajı elde etme konularında bilgi paylaşımlarının yapıldığı eğitim ile şirketlerin yurtdışı iş geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması ve yerel firmaların uluslararası pazarlarda daha aktif rol almasına destek olmak amaçlanıyor.

UR-GE nedir

Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği kapsamında yüzde 75 destekli olarak gerçekleştirilen URGE projeleri ile tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri, istihdam desteği ve bireysel danışmanlık gibi konularda firmalara destek verilerek uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sağlanmaktadır.