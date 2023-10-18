Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, tekstil sektöründeki yeşil dönüşümün irdelenmesi, tekstil alt sektörleri bazında AB Yeşil Mutabakatına uyum için atılması gereken adımların görüşülmesi, firmalardaki yeşil dönüşüm stratejilerinin belirlenmesine destek olmak hedefiyle, Yeni Nesil Sanayici Platformu Yeşil Dönüşüm Komisyonu ve Horizon Concultancy iş birliğinde, “Gaziantep Tekstil Sektörü Yeşil Dönüşüm Çalıştayı” düzenlendi.

GSO Meclis Salonunda yapılan çalıştaya, GSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kara, Horizon Danışmanlık Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu, Avrupa Birliği Programları Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Yönetim Danışmanı Nelih Akay, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, GSO Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan, GSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kara, yeşil ve dijital dönüşümün önemine işaret ederek, bölgemizin olduğu kadar ülkemizin de en önemli sektörleri arasında yer alan tekstil sektöründe de bu dönüşümün sağlanması gerektiğini söyledi.

Gaziantep’ten geçtiğimiz yıl 10.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve tekstil ihracatının bu rakam içinde yüzde 36’lık pay ile ilk sırada yer aldığını aktaran İbrahim Kara, “Gazi şehrimiz halı, iplik ve nonwoven kumaş üretiminde önemli bir yere sahip. Bugüne kadar başarıyla gelen tekstil alanında yeni bir hamleye ihtiyaç duyduğumuz da bir gerçektir. Her alanda olduğu gibi sanayimizin geleceği için yeşil ve dijital dönüşüm bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

İbrahim Kara, küresel ısınma ve iklim değişikliği, dijitalleşeme, sanayi 4.0 gibi unsurlara sanayinin entegre olması gerektiğine dikkati çekerek, “Bu nedenle, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2026 yılında uygulanması hedeflenen sınırda karbon düzenlemesine hazır olmak zorundayız. Odamız öncülüğünde, üniversitelerimizi ve meslek odalarımızın katılımıyla AB Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nu kurduk. Burada firmalarımıza yeşil dönüşüm konusunda rehberlik ediyoruz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizin İklim Eylem Planı’nı hazırladık. Yeşil OSB olmasını hedeflediğimiz; Ayakkabı Terlik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Yeşil OSB fizibilite çalışmasını gerçekleştirdik. Model Fabrikamızda dijitalleşme ve yalın üretim teknikleri konusunda firmalarımıza mentörlük yaparak yeşil dönüşüme katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Katılımcılara, ‘’Tekstil Sektörü Özelinde AB Yeşil Mutabakatı ile Uyum’’ başlığında sunum yapan Horizon Danışmanlık Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu; Küresel sıcaklık artışı, küresel emisyonlar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Gaziantep sanayisi ve tekstil sektörü, tekstil üretiminin çevresel etkileri, AB tekstil stratejileri, karbon ayak izi ve su ayak izi konularında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından AB Yeşil Mutabakatı / tekstil stratejisi, iklim riskleri ve fırsatları, sürdürülebilirlik tabanlı çalışmaların önemi, Türkiye iklim kanunu ve AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlama gündemi ile gerçekleştirilen çalıştayda; tekstil boyacılığı, halı, doğal ve sentetik iplik, triko örgü, yuvarlak örgü ve tekstil konfeksiyon, dokusuz kumaş, pp çuval dokuma, pp düz dokuma, dar dokuma sektörlerinde grup çalışması yapıldı.