Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Garanti BBVA tarafından Gaziantep’te düzenlenen ’İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ programına yaptığı konuşmada, "Yeşil dönüşümü risk değil fırsat olarak görüyoruz dedi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Garanti BBVA tarafından Gaziantep’te düzenlenen ’İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ programına yaptığı konuşmada, "Yeşil dönüşümü risk değil fırsat olarak görüyoruz dedi.

Karbon salınımını azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşüme uygun dekor ve materyallerin kullanıldığı program, haberci ve TV programcısı Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. “Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı?” konulu panelde, yeşil dönüşümün sanayi kuruluşları ve iş dünyası için taşıdığı önem, yeni süreçle birlikte firmaların yurt dışı pazarlarındaki ihracat kapasitelerinin artırılması için atılabilecek adımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası’nın bu doğrultuda sürdürdüğü projeleri ve faaliyetleri anlattı.

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat kriterlerini ve alınan tedbirleri bir tercih değil, geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak adına zorunluluk olarak gördüklerini ve bunu fırsata dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Konukoğlu, “Gaziantep Sanayi Odası olarak yeşil dönüşümü risk değil, fırsat olarak görüyoruz. Bu anlayışla ülkemizde hatta dünyada ilk harekete geçen kurumlardan birisi olduk. Bu noktada başlattığımız çalışmaları hız kesmeden sürdürüyoruz. Çünkü geleceğe daha güçlü bir şekilde ulaşmayı hedefliyorsak, yeni dünya düzeninin tüm kriterlerine hazırlıklı olmalıyız. Tam da bu noktada firmalarımızın üretimlerinde karbon ayak izi ve su ayak izi gibi doğaya duyarlı üretimlere dönüşümlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası’nın yeşil ve dijital dönüşüm ve alanında firmalara yönelik çalışmalarını anlatan Konukoğlu, “Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ile ‘İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında 2020 yılında hizmet vermeye başlayan Model Fabrikamızda dijitalleşme ve yalın üretim teknikleri konusunda firmalarımıza mentörlük yapıyoruz. Bugüne kadar 30 firmamızın karbon ayak izini ölçtük, 140 kişiye bu alana yönelik eğitim imkanı sağladık. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizin İklim Eylem Planı’nı hazırladık. En başından itibaren yeşil OSB olmasını hedeflediğimiz Ayakkabı Terlik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yeşil OSB fizibilite çalışmasını yaptık. Sanayi Odası olarak bu yıl da sloganımızı “Yeşil Gelecek” olarak belirledik. Tüm bu çalışmalarla sanayimizin değişim ve dönüşümünü hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Ülkemiz sanayisinin en önemli merkezlerinden olan Gaziantep’te böylesi önemli bir organizasyonu düzenleyen Garanti BBVA ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İhracatta Sürdürülebilir Gelecek” programı çerçevesinde düzenlenen “Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı” konulu panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.