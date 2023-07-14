Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) heyetleri, Gaziantepli firmaların temsilcileri ile birlikte Kayseri’de bazı kurum ve firmalara ziyaretlerde bulundu.

İki günlük teknik gezi programı çerçevesinde Gaziantep ve Kayserili firmaların üretim kapasiteleri ve iş birliği imkanları değerlendirilerek yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Teknik Danışmanlık ve KOBİ Geliştirme Müdürü Veysel Çelebi, İKA İmalat SOP Başkanı Vakkas Koca, İKA uzmanları Halil İbrahim Ünlü, Yavuz Turan ve Gaziantep’te üretim yapan firmaların temsilcileri, Kayseri programı çerçevesinde ilk olarak Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu ASPİLSAN Enerji Lityum İyon Pil Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek pil ve batarya üretim alanlarını gezdi.

Ziyaret çerçevesinde ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Özdemir’in de katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, iş birliği konuları, Gaziantep ve Kayseri firmalarının kabiliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Gaziantep heyeti daha sonra Kayseri Sanayi Odası’nı (KAYSO) da ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette yürütülen projeler, iki şehrin ticari ilişkileri ve 6 Şubat deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik atılan adımlar istişare edildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınması Ajansı ve Gaziantepli firmalar ile birlikte Kayseri’de gerçekleştirdikleri ziyaret ve gezilerin her iki şehrin firmaları arasında yapılabilecek iş birlikleri ve bölge sanayisi açısından önem taşıdığını söyledi.

Gaziantep ve Kayseri’nin sanayicileri ve yatırımcılarıyla karşılıklı olarak iletişim halinde olması gerektiğini ifade eden Ünverdi, “6 Şubat deprem felaketini yaşayan bölgemiz, atılan adımlar ve verilen desteklerle yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. İmalat sanayisi, bölge açısından kapasitesi, istihdam gücü ve ihracat potansiyeli açısından öne çıkan iki şehir olan Gaziantep ve Kayseri de bölgenin yeniden toparlanması noktasında üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Biz de hem bu süreci hızlandırmak hem de firmalarımız arasında iş birliklerini güçlendirmek adına ASPİLSAN Enerji ve Kayseri Sanayi Odamızı ziyaret ettik. Gaziantep ve Kayseri’nin bir olmasından doğacak gücü arkamıza alarak bölgemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Bizi en güzel şekilde ağırlayan ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Turan Özdemir ile ekibine, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Sayın Abidin Özkaya ile Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Adnan Başkanım ve ekinin ziyaretinden onur duyduk. Kayseri ve Gaziantep kültürel olarak birbirine yakın illerimiz. Aynı zamanda iki ilimizin de sanayileri ciddi manada gelişmiş durumda. Deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi sürekli paylaşıyoruz. Bu ziyaret vesilesi ile bunu daha da geliştireceğiz inancındayım. İnşallah bizde Kayseri Sanayi Odası olarak Gaziantep’te kendilerini ziyaret edeceğiz. Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki ülke olarak üretmek zorundayız. Bu manada Adnan Başkanımızın gayretlerini görüyoruz. Kendilerini takdirle izliyoruz. Biz her türlü iş birliğine hazırız. İnşallah bunun gibi karşılıklı ziyaretlerle, istişarelerle üretmeye, istihdama ve ihracata daha fazla katkı sağlama gayretinde olacağız. Sayın Başkanıma ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.