Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu’nun vefatının 29’uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kent sanayisinin bugünlere gelmesinde merhum Sani Konukoğlu’nun yenilikçi bakış açısının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, aynı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu’nun vefatının 29’uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kent sanayisinin bugünlere gelmesinde merhum Sani Konukoğlu’nun yenilikçi bakış açısının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, aynı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ünverdi, merhum Sani Konukoğlu’nun kent sanayisinin kurulması, sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ve gelişmesinde çok büyük emeklerinin olduğunu ifade etti. Ünverdi, Gaziantep sanayisinin temellerinin sağlam atıldığı için her koşulda üretime ve büyümeye devam ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Üretim ve istihdamı ile Gaziantep’in en büyük organize sanayi bölgesi olması, binlerce çeşit üretimi ve 180 ülkeye yaptığı iharcat ile 6. büyük ihracatçı kent haline gelmesinde o günün koşullarında sanayimizi kuran ve geliştiren merhum Sani Konukoğlu ve sanayici büyüklerimizin akıl ve alın teri bulunmaktadır. Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Hepsinden Allah razı olsun. Ebediyete irtihal etmiş tüm sanayicilerimizi rahmatle ve minnetle anıyorum.”

Sani Konukoğlu’nun çok yönlü ve farklı bakış açısına sahip bir insan olduğunu kaydeden Ünverdi açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Geleneksel üretimin yaygın olduğu 1950’li yıllarda şehrimizde el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmüş ve benzer girişimlerle sanayimize yeni bir vizyon katmıştır.Bıraktığı değerler ve eserler merhum Sani Konukoğlu’nu yaşatmaya devam etmektedir. Ticari zekası, sanayiciliği ve başarıları ile ülke kalınmasına katkıları, eğitim, sağlık ve spora kadar memleketine hizmet etme çabası, insanı merkeze alan yapısı ve hayırseverliği ile sevilen ve örnek gösterilen bir insan olmayı başarmıştır. Sosyal hizmetleri dolayısıyla Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık görülmüştür. Bizler de kendilerinin izinde bıraktıkları değerlere sahip çıkarak ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Gaziantep Sanayi Odası’nın Kurucu Başkanı ve ilk yönetim kurulu başkanlığı görevini yapan ve 16 Ocak 1994 yılında aramızdan ayrılan merhum Sani Konukoğlu’nu vefatının 29’uncu yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”