Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Topçuoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, ekonomi gündemi, sektörel sorunlar ve GSO’nun yürütmüş olduğu proje ve çalışmalar görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Topçuoğlu, Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül alan ve üretimleri ile ülke ekonomisine değer katan tüm firmaları kutlayarak, Gaziantep’in bundan sonraki süreçte de başarılarını sürdüreceğini kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında düzenlediğimiz, ‘Gaziantep Oda ve Borsaları Ortak Meclis ve İstişare Toplantısı’ ve ardından ‘Üçüz Dönüşüm’ mottosuyla gerçekleştirdiğimiz ‘Gaziantep’in Yıldızları’ ödül törenimizde emeği olan, ödül alan, katılımları ile değer katan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, ‘’Merkez Bankası (MB), politika faizini yüzde 50’de sabit tutsa da indirim yapacağının sinyallerini de verdi. Bu iç piyasada canlanma beklentilerini artırırken, diğer enstrümanlarla sıkılaştırmanın devam edeceği de bir gerçek. Enflasyon hedeflerin biraz üzerinde seyrederken, döviz kuru beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bu da özellikle bizim gibi ihracata dayalı üretim yapan sanayicilerimizin maliyetlerini artırırken rekabetimizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor’’ ifadeleri kullandı.

Gaziantep’in ihracat odaklı üretim yapan ve hammadde olarak ithal girdiği kullanan bir üretim yapısına sahip olduğunu belirten Adnan Ünverdi, finansman ihtiyacını MB kaynaklı reeskont kredisi ile karşılamaya çalışan ihracatçıların, ithalata yönelik döviz alımları nedeniyle MB tarafından cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabildiklerini belirterek, bu konuda mağduriyetlerin önüne geçmek için kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gaziantep’in ekonomik verilerine de değinen Ünverdi, “Gaziantep’ten ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında artış ile 905 bin 859 dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 36 ile birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 33,2 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer almaktadır’’ diye konuştu.

GSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı, meclis ve meslek komite üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.