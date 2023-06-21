Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, ekonomideki son gelişmeler değerlendirilerek iş dünyasının talepleri istişare edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, seçim sürecinin tamamlandığını ve seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni kabinenin hayırlı olmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni kabinede görev alan Bakanlarımıza, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. İnşallah ekonomi alanında istikrarlı bir döneme giriyoruz” dedi.

Açıklanan asgari ücretin de tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını dileyen Konukoğlu, “Allah hepimize güç kuvvet versin, hepimiz aynı gemideyiz” ifadelerini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması-2022"ye göre Gaziantep’ten 63 firmanın listeye girme başarısı gösterdiğini belirten Konukoğlu, “Ülkemiz için her şartta büyük özveriyle çalışıp üreten sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. İnşallah bu yılın sonunda hedeflerimize ulaşmış oluruz” diye konuştu.

Bayramların birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve sosyal dayanışmanın pekiştiği özel günler olduğunu ifade eden Konukoğlu, “Bütün hemşerilerimizin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, aileleriyle birlikte nice bayramlar geçirmelerini dilerim” diyerek konuşmasını tamamladı. Yönetim Kurulu faaliyetleriyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizliğin ortadan kalktığını belirterek, “Ekonomi hepimizin öncelikli gündemi. İş dünyası olarak en başta piyasalarda istikrar, güven ve öngörülebilirlik istediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi. TİM tarafından hazırlanan “Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 2022” araştırmasına göre Gaziantep’in İstanbul ve İzmir’den sonra 3. sırada yer aldığını dile getiren Ünverdi, pandemiden buyana devam eden uluslararası pazardaki zorluklar, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel gerilimler ile bölgemizde yaşanan yıkıcı depreme rağmen var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Sanayiciler olarak sorunları olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi şöyle devam etti: “Deprem bölgesindeki istihdam kayıpları, Mersin Limanı’nda yaşanan yoğunluk sebebiyle dış ticaretteki aksaklıklar, finansmana ulaşım ve yüksek maliyetlerle ilgili sorunlarımızın bir an önce çözülmesi gerekiyor ki hem üretim hem ihracatımızı artırabilelim. İlgili Bakanlıklarımızdan da yaralarını sarmaya çalışan bölgemiz için destek ve teşviklerin devam etmesi talebimizi yeniliyoruz. Asgari ücret de belli oldu; Asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve işverenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan bölgemizi etkileyen deprem felaketinin neden olduğu zorluklar da göz önünde bulundurularak; işverenlerimizin ve firmalarımızın yükünü hafifletecek yeni adımların atılması üretim, ihracat, istihdam ve rekabetçiliğin sürdürülebilirliği noktasında büyük önem taşımaktadır. Enflasyonu da kontrol altına almalıyız ki yapılan zamların bir anlamı olsun. Aksi takdirde gelir artsa da alım gücü kısa süre sonra enflasyona yenik düşüyor ve gerilemeye başlıyor. Burada fiyat istikrarını muhakkak sağlamak ve döviz kurunu belli bir dengede tutmak zorundayız.”

GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitimlerin de devam ettiğini ifade eden Ünverdi, “Solidworks Uzmanlık Programı ve İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı kayıtlarımız başladı. Solidworks Uzmanlık Programı için; mühendisler, teknikerler, teknisyenler, CNC bilgisayarlı makine imalatı operatörlerinizi ya da yeni istihdam etmek istediğiniz kişileri bu alanda donanım sahibi olmaları için kurslarımıza katılmalarını sağlayabilirsiniz. Her işletme için önemi artan İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı için de firmalarımızdan katılım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

2021 yılında Sanayi Odaları arasında bir ilki gerçekleştirerek Enerjisa’dan alınan, Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi’ni bu yıl da yenilediklerini aktaran Ünverdi, bu süreci yürüten Oda personellerine teşekkür ederek tebrik etti. Konuşmasının sonunda mübarek Kurban Bayramı’nı da tebrik eden Ünverdi, “İnşallah ibadetimizle yaraları birlikte saralım. Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Sayın Mustafa Bozgeyik Odamıza yaptıkları ziyarette Kızılay’ın bu sene vekalet kurbanlarının büyük kısmını depremzedelere ulaştıracağını belirttiler. Bizler de yapacağımız hayırlarla depremzede kardeşlerimize destek olabiliriz. Aziz milletimizin ve tüm İslâm aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum” şeklinde konuştu.