Gaziantep Sanayi Odası heyeti ve GSO Gaziantep Gıda Kümesi üyesi firmaların katılımı ile Almanya Anuga Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu gerçekleştirildi.

7-11 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen Almanya Anuga Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonuna, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Mustafa Özgüler, Ali Can Koçak, Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan ve GSO Gaziantep Gıda Kümesi üyesi firmaların temsilcileri katıldı.

Heyet ilk olarak Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük ve en köklü gıda ve gıda teknolojileri fuarlarından birisi olan Anuga Gıda Fuarı’na katıldı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren gıda üreticileri, distribütörler, ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler ile kurumsal ve ticari catering temsilcilerinin katılım sağladığı fuarda stant açarak ürünlerini tanıtan Gaziantepli firmalar, yabancı firma temsilcileri ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. GSO heyeti de stant açan firmaları ziyaret ederek sergiledikleri ürünler ve faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Daha sonra Köln Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden GSO heyeti ve firmalar, oda yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. İkili ticari ilişkiler ve yapılabilecek iş birliklerinin değerlendirildiği ziyarette, Gaziantep sanayisi ve ekonomisi hakkında paylaşımlarda bulunularak karşılıklı sunumlar yapıldı.

GSO heyeti ve katılımcı firmalar, organizasyonun devamında Köln Başkonsolosu Turhan Kaya’ya da ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyarette Gaziantep’in üretim ve ihracat kapasitesi, Almanya ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet son olarak Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın özel organizasyonuna katıldı. Bu organizasyon kapsamında yapılan görüşmelerde Gaziantep’in ticaret hacmi ve iş birliği konuları ele alındı.

Gaziantep Gıda Kümesi, GSO tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor. GSO’nun proje kapsamında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor.