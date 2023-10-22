Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Horasis Küresel Toplantısı çerçevesinde düzenlenen, “Şehirleri Canlandırmak ve Yeniden İnşa Etmek İçin İşbirliği Yapmak” paneline konuşmacı olarak katıldı.

Horasis Danışmanı Emir Ekşioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım katılarak deneyim, bilgi ve fikir paylaşımında bulundular.

6 Şubat depremlerinin yaşandığı Gaziantep ve bölgede yeniden toparlanmak adına yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımların değerlendirildiği panelde, konuşmacılar, daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve geleceğin şartlarına uygun şehirleri inşa etmek noktasında görüşlerini aktardı.

Panelde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve bölgenin tarihi yönüyle birçok medeniyete beşiklik ettiğini, çok sayıda kültürü barındırdığını ve ticari yönüyle önemli bir üretim, ihracat ve istihdam merkezi olduğunu söyledi.

6 Şubat 2023’te aralarında Gaziantep’in de olduğu 11 ilde meydana gelen deprem felaketinin tüm bölgeyi büyük oranda olumsuz etkilediğini ifade eden Ünverdi, “Maalesef 6 Şubat’ta 11 ilimizde asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir felaket yaşadık. 13 buçuk milyon insanımızı etkileyen depremde maalesef 50 binden fazla insanımızı kaybettik ve binlerce insanımız yaralandı” dedi.

Depremin neden olduğu tahribatın hızla atlatılmaya çalışıldığını, bölgede yeniden inşa ve toparlanma adına önemli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Ünverdi, yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile bölgenin yaralarını saracağını ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanacağını söyledi.

“Sorunlarımızı çözmekle birlikte daha iyi bir gelecek için günümüz şartlarının getirdiği yeniliklere adapte olmak zorundayız” diyen Ünverdi,“Sanayi 4.0 devrimini yaşadığımız bu dönem içerisinde dijital ve yeşil dönüşümü başarmak durumundayız. Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 küresel hedefler noktasında bunlarla birlikte verimli üretim, enerji verimliliği ve insan kaynakları verimliliği büyük önem taşıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında doğaya duyarlı üretim ve ticaretimizin devamı için Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2026 yılında uygulanması hedeflenen sınırda karbon düzenlemesine firmalarımızı hazırlamak zorundayız. Sürdürülebilir sanayi demek, sürdürülebilir istihdam demek. Sanayimizi ne kadar geliştirebilirsek istihdamımızı artırmış olacağız. Merkezinde insanın olduğu bir bakış açısıyla şehrimiz ve ülkemizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odamız, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin iş birliğinde, Gaziantep olarak ev sahipliğini yaptığımız Horasis Küresel Toplantısı’nın şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.