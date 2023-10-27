Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın coşku, heyecan ve onurunu yaşıyoruz. Ebedi yurdumuzda, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz atalarımızın açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kolay kurulmadığını ve bugünlere kolay gelmediğinin altını çizen Ünverdi, mesajında, “İşgal altında olan vatan toprağımızı korumak, aziz milletimizin istiklal ve istikbali için Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan milli mücadelemiz Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. Atatürk, ’Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek, özgür, demokratik ve modern Türkiye’yi milletimize armağan etmiştir. 29 Ekim 1923’te imkansızlıklar içerisinde ilan edilen Cumhuriyetimizin aydınlığında ülkemiz bilim, kültür, sanat, spor, ekonomi, politika, sosyal yaşam gibi her alanda büyük mesafeler kat etmiş ve bir dünya devleti haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, atalarımızın ödediği bedeller unutulmadan, milli bilinç, akıl ve bilimin ışığında daha fazla çalışarak ülkemizi dünyanın en güçlü ve ekonomisi en gelişmiş 5 ülkesinden birisi yapmak hepimiz için bir görevdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Her fabrika bir kaledir’ diyerek ülkemiz için üretimin, sanayinin önemini o günden bize göstermiştir. Gaziantep sanayisinin geçmişi de Kurtuluş Savaşı’na dayanmakta olup, Antep Savunması’nın zorlu koşullarında Antepliler İmlat-ı Harbiye Fabrikası’nı kurmuş, bomba, fişek ve kapsül imalatı ile 100 yıl önce kendi cephanesini üretmiştir. Gaziantep’in genetiğindeki girişimcilik, üretim ve zanaatkarlığı kurtuluş mücadelesinden bugüne, üretim, ihracat ve istihdamı ile ülkemizin itekleyen gücü olmaya devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar neticesinde sanayi ile özdeşleşen Gaziantep, bugün mevcut ve kurulmakta olan 12 organize sanayi bölgesi ile en fazla istihdam gerçekleştiren organize sanayi bölgesi unvanına sahip olup, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan ve en fazla ihracat gerçekleştiren 6. il konumundadır. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadığımız ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni hedefler belirlediğimiz bir dönemde her türlü zorluk karşısında atalarımızdan aldığımız güç ve ilhamla ekonomi alanında günün koşullarına uygun olarak daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya ve yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Onurla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımızın bütünlüğü ve bekası için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.