Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Ürdün Alım Heyeti Organizasyonu düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Ürdün Alım Heyeti Organizasyonu düzenlendi.

Ayakkabı ve terlik üreticisi Gaziantepli firmalarla heyette yer alan Ürdünlü alıcılar bir araya getirilerek ikili iş görüşmeleri yapıldı. 07-08 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen iş görüşmelerinin ardından alım heyetinde yer alan alıcılar GAPSHOES Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarda yer alan stantları gezen heyet, firma temsilcilerinden ürünler hakkında bilgi aldı.

Programın son gününde de alım heyetinde yer alan katılımcıların GSO’yu ziyaret ederek Gaziantep sanayisinin tanıtımının yapılacağı bir toplantıya katılması ve ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne inceleme gezisi yapması planlanıyor.