Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) GRA532 Tasarım Atölyesi 2 dersi çerçevesinde düzenlenen, “İzindeyiz 4’leme" adlı sergi açıldı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) GRA532 Tasarım Atölyesi 2 dersi çerçevesinde düzenlenen, “İzindeyiz 4’leme" adlı sergi açıldı.

GSF Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Mehtap Uygungöz’ün yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı sergide; Atatürk Portresi, İstiklal Marşı, Andımız ve Gençliğe Hitabe’den oluşan dört eserin bir takım halinde kullanılacağı içerik ile tipografik afiş biçiminde tasarlanan eserler yer aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümüne atfen düzenlenen sergiye ilişkin konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, “İzindeyiz sergisi pandemi sürecinde uzaktan eğitim şeklinde yürütülerek ilerleyen GRA532 Tasarım Atölyesi 2 dersi çerçevesinde hazırlanan çalışmalardan oluşuyor. Proje, yüksek lisans öğrencileri Berkem Bulut, Cihat Yıldız, Ercan Makreş, Volkan Hoşcan, Fatma Ekin Aydoğanoğlu’nun çalışmalarından oluşuyor. İzindeyiz sergisinin amacı Türkiye Cumhuriyeti için önem taşıyan Atatürk Portresi, İstiklal Marşı, Andımız ve Gençliğe Hitabe gibi değerlerin, tipografinin esnekliği de kullanılarak sanatsal bir afiş formuna dönüştürülmesidir” dedi.

Sergi, 31 Ekim Pazartesi gününe kadar GSF’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.