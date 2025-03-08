Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlanan "Bilge Kadınlar" sergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Faruk Atalayer Sergi Salonunda açıldı.

"Aydın kadınların yaşatılması kapsamında sergimizi açtık"

Sergi hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Gülçin Karaca konuşmasında şunları söyledi: "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ithafen açılan sergini teması ve ismi ‘Bilge Kadınlar’. Bu ismi Anadolu’nun şifacı kadınları ve kocakarı diye andığımız aslında bilgelerimiz olan özgür ve bağımsız kadınlardan esinlenerek koyduk. Biz de bilgeliği kutlamak, kadınların yolunun aydınlatılması ve aydın kadınların yaşatılması kapsamında bu sergimizi açtık. Sergilenen eser sahipleri hem kadınlardan hem de erkek öğretim elemanlarından oluşuyor."

"Bilge Kadınlar" sergisi, 2 Nisan Çarşamba gününe kadar Anadolu Üniversitesi GSF Faruk Atalayer Sergi Salonunda ziyaret edilebilir.