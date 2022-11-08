Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen “14. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği”nin açılış konferansı Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen “14. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği”nin açılış konferansı Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin sektörün önde gelen isimleri ile buluştuğu etkinliğe Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Duygu Kahraman, Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Sevim Selamet’in yanı sıra çok sayıda akademisyen katılım gösterdi. Yunus Emre Sergisinin açılışı ise Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’den ve dünyadan 68 sanatçı ve tasarımcının eserlerine yer verilen serginin açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, Grafik Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Sevim Selamet, Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Prof. Rıdvan Coşkun’un yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci de katılım gösterdi.

“Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği ülkemiz bilgi birikimine değerli katkılar sağlayacaktır”

Yunus Emre Sergisinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yunus Emre’nin ülkemiz ve dünya çapındaki önemine değinerek şunları söyledi;

"Anadolu Üniversitesi olarak, kültürel ve estetik yaşantımızın zenginleşmesinde, sanat ve tasarım alanında yapılan çalışmaların; geçmiş ile gelecek arasında bağlantılar kurarak, kendi öz değerlerimizi ortaya çıkarmasını, bilimsel ve kültürel etkinliklerimizin niteliklerinin artmasını son derece önemsiyoruz. “Gelin tanış olalım” felsefi yaklaşımıyla evrensel kardeşliğe bir çağrıyı ifade eden Yunus Emre temalı 14. Uluslararası Anadolu Kaligrafi Ve Tipografi Etkinliği, sevgi ve hoşgörü ekseninde, uluslararası değerli sanatçı ve tasarımcıları üniversitemizde buluşturuyor. Bu bağlamda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlar, eserleriyle bizleri buluşturan değerli sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunarım.”

“Anadolu Üniversitesi Yunus Emre sevgisini ve felsefesini yaşatan bir kurumdur”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği özgün ve kalıcı etkinliklerle sanata katkı sağladığını ve bir öncü haline geldiğini belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, konuşmasına şu sözlerle devam etti;

“Yunus Emre’nin ‘Gelin tanış olalım’ çağrısı bu sene de kıtalar ötesi bir anlayışla dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden katılan sanatçı ve tasarımcıların bir araya gelmesiyle vücut bulmuştur. Sözün, duygunun, fikrin ve gönül sesinin biçime dönüştüğü bu etkinliğin gerçekleşmesine vermiş olduğu desteklerden dolayı Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fuat Erdal’a ve akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

“Etkinliğimiz yıllar içerisinde uluslararası alanda takip edilen bir etkinlik haline geldi”

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Duygu Kahraman, “İki yıldır pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz kaligrafi ve tipografi etkinliği, geçen yıllar içerisinde sanatçı ve tasarımcıları öğrencilerimizle bir araya getirme gibi önemli bir misyona sahip olmuş ve uluslararası alanda takip edilen bir etkinlik haline gelmiştir. Etkinliğimize katılan sanatçılarımızı ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

“Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği ile Yunus Emre’yi sadece anmıyoruz, aynı zamanda yaşıyoruz”

Grafik Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Sevim Selamet, “Bu etkinlik Türkiye’de kaligrafi ve tipografi alanındaki ilk uluslararası etkinlik olması ve 14. yılına ulaşabilmiş olması nedeniyle bizler için çok önemli. Tek dileğimiz katılım sağlayan tasarımcılarımızı etkinlik sonunda mutlu uğurlayabilmek ve öğrencilerimize faydalı olabilmek” ifadelerine yer verdi.

Kaligrafi ve tipografi çalışmaları ilgilileriyle paylaşıldı

Açılış konuşmalarının ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Mustafa Eren, Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Doç. Dr. Murat Ertürk, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Doç. Dr. Pelin Öztürk Göçmen, Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Umut Altıntaş, Grafik Tasarımcı Odile Khoury, Grafik Tasarımcı Yunus Ak ve Grafik Tasarımcı Zeynep Özüm Ak tipografi ve kaligrafi alanlarında yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Açılış konferansı ile başlayan 14. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği, Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde açılacak Yunus Emre Sergisi ve 8-9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştaylar ile devam edecek. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen Yunus Emre Sergisi, 18 Kasım Cuma gününe kadar Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.