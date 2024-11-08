Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölüm Başkanlığı tarafından Konferans ve Uygulamalı Hat Sunumu gerçekleştirildi.

Konuşmacı olarak Shahid Rajaee Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kaligrafi Sanatçısı Prof. Einoddin Sadeghzade’nin katıldığı konferans GSF Dekanlık Konferans Salonu’nda düzenlendi. Etkinliğe, Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanları, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansta hat sanatının tarihi gelişimi ve anlamı üzerinde bilgiler veren Prof. Einoddin Sadeghzade; dikkat edilmesi gereken estetik ve teknik konulara değinerek hat sanatında var olan farklı stiller ve bu stiller için kullanılan malzemeler hakkında bilgi verdi.

Konferansın ardından Prof. Einoddin Sadeghzade eserlerinden örnekler sunarak öğrencilerle birlikte hat uygulamalarında bulundu.