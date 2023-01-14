Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri; 2022 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış olan kültür, sanat ve tasarım alanlarındaki yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etti.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri; 2022 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış olan kültür, sanat ve tasarım alanlarındaki yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etti.

Grafik Sanatlar Bölümü 7, Heykel Bölümü 12, Resim Bölümü 1, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2, Baskı Sanatları Bölümü 1 adet olmak üzere öğrenciler toplam 23 ödül kazanarak Anadolu Üniversitesi adına gurur verici başarılara imza attı.

“Öğrencilerimizin başarıları bizi gururlandırdı”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Türkiye’deki önemli sanat eğitimi kurumları arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Öğrencilerimiz başarıları ile bizi bir kez daha gururlandırdılar. Önemli yarışmalarda aldığımız dereceler, Üniversitemizin sanat eğitimi alanındaki kalitesinin somut bir göstergesi. Öğrencilerimizi ve başarılarında katkısı olan Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Sanat ve kültür ortamını zenginleştirmeyi amaç edindik”

Eğitim misyonunun temelini oluşturan öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla öğrencilerin sanatsal üretimlerini ve proje çalışmalarını destekleyerek hem onların sanat ve meslek kariyerlerinde Anadolu Üniversitesinin yanlarında olduğunu göstermek hem de ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak mezun öğrencilerle sanat ve kültür ortamını zenginleştirmeyi amaç edindiklerine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin hız kesmeden devam ettiği 21. Yüzyılda yaşam boyu öğrenim hedeflerini yaygınlaştırarak ve öğretim programlarımızı güncelleyerek sanat ve kültür alanındaki paydaşlarımızla kurduğumuz iletişimlerle, çağdaş estetik ve evrensel değerlerde uyguladığımız eğitim programlarımızla birlikte güncel ve modern teknolojik alt yapımızı, eğitim ve öğretim uygulamaları için gerekli olan sanat malzemelerini ve gereçlerini öğrencilerimizin akademik bilgilerini geliştirmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için seferber ediyoruz. Bu vesileyle Üniversitemizin tüm imkanlarıyla bize destek vererek başarılarımızda büyük katkıları olan Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Fuat Erdal’a, Üniversite yönetimimize ve akademik personelimize çok teşekkür ediyor, yarışmalarda ödül alan ve başarılı olan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.”