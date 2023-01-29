Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler bünyesinde 15 farklı ilde 15 farklı temayla düzenlenen geleneksel kış kampları Vanda başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler bünyesinde 15 farklı ilde 15 farklı temayla düzenlenen geleneksel kış kampları Vanda başlıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlüklerinde kalan ve farklı şehirlerde üniversite hayatına devam eden öğrencilerin ilgilerini çeken temalarda akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını, alanında uzman ve örnek isimlerle bir araya gelerek tecrübelerinden istifade etmelerini, şehrin tarihi, kültürel, manevi mekânlarını görmelerini sağlamak amacıyla 30 Ocak3 Şubat 2023 tarihleri arasında 15 farklı şehirde 15 farklı temada Kredi ve Yurtlar 7. Tematik Kış Kampları düzenleniyor.

Bu çerçevede Ankara, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya, Van ve Samsun illeri ev sahipliği yapacak. 15 farklı temayla gerçekleştirilecek 7. geleneksel kış kampları bünyesinde; Edebiyat Kampı Aydında, Gönül Coğrafyası Kampı Samsunda, Gönüllülük Kampı Antalyada, Güzel Sanatlar Kampı Mersinde, Dijital İletişim Kampı Kocaelinde, Arkeoloji Kampı Konyada, Psikoloji Kampı Muğlada, Ekonomi Kampı İstanbulda, Tarih ve Medeniyet Kampı Diyarbakırda, Gastronomi Kampı Gaziantepde, Diplomat Kampı Ankarada, Çevre ve Akıllı Tarım Kampı Sakaryada, Kış Sporları Kampı Erzurumda, Felsefe Kampı İzmirde ve Mühendislik Kampı ise Vanda düzenlenecek.

Bu çerçevede farklı şehirlerdeki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren gönül coğrafyamızın değişik bölgelerinden gelecek öğrencilerin katılımıyla Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yapacağı Mühendislik Kampı temalı kış kampı, Aişe Sıddıka Öğrenci Yurdunda gerçekleşecek. Birbirinden değerli konuşmacıların katılacağı kamp 5 gün sürecek. Kamp açılışı ise 30 Ocak Pazartesi günü saat 10.00da Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve protokolün katılımıyla yapılacağı bildirildi.